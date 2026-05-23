Dramat na Nowym Świecie w Warszawie. Kobieta potrącona przez autobus

Maria Hędrzak
2026-05-23 14:41

W nocy miejski autobus potrącił pieszą na Nowym Świecie. Ranna kobieta z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Według informacji przekazanych przez służby, 28-latek prowadzący pojazd był trzeźwy.

Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Stołeczni mundurowi zostali zaalarmowani o groźnym zdarzeniu na Nowym Świecie, w pobliżu ronda de Gaulle'a tuż przed północą. Z informacji przekazanych portalowi warszawa.eska.pl przez mł. asp. Bartłomieja Śniadałę z Komendy Stołecznej Policji wynika, że służby odebrały zgłoszenie około godziny 23:30.

Doszło tam bowiem do potrącenia kobiety przez autobus miejski linii 503. Ranna 34-latka została zabrana w ciężkim stanie do szpitala.

Za kierownicą autobusu siedział 28-letni mężczyzna, który w chwili zdarzenia był trzeźwy. Według wstępnych ustaleń mundurowych potrącenie miało miejsce poza przejściem dla pieszych.

Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował serwis TVN Warszawa.

