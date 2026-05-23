Chciała napić się wody ze studni. Dokonała makabrycznego odkrycia

Ciało człowieka znaleziono w studni na posesji we wsi Skajboty

Zwłoki odkryła właścicielka nieruchomości po odsłonięciu studni

Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość zmarłego

Wilczewski poinformował PAP, że ciało odnalazła w studni właścicielka posesji. - Zostało ono wydobyte, zabezpieczono wszystkie niezbędne ślady. Obecnie policjanci ustalają m.in. kim był człowiek, którego odnaleziono w studni - poinformował Wilczewski.

Policjant przekazał PAP, że ponad rok temu doszło do zmiany właściciela nieruchomości. - Obecna właścicielka korzystała z wodociągu. W ostatnim czasie sąsiedzi jej powiedzieli, że w jej przydomowej studni jest bardzo dobra woda. Postanowiła się o tym przekonać, odsłoniła studnię i tak odkryła w niej zwłoki - poinformował Wilczewski.

Policja nie udziela odpowiedzi na pytania o to, jak długo ciało mogło leżeć w studni. - To będzie przedmiotem ustaleń - dodał Wilczewski, który odmówił także odpowiedzi na pytanie, czy w okolicy zgłoszono zaginięcie człowieka, który został odnaleziony.