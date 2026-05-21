Ciepły weekend w Olsztynie, ale pod koniec pojawią się opady deszczu

Pogoda w Olsztynie: 22-24 maja

Mieszkańców Olsztyna czeka weekend z wyraźną zmianą pogody. Początek zapowiada się bardzo słonecznie i ciepło, zachęcając do spędzania czasu na zewnątrz. Sytuacja zmieni się jednak w niedzielę, kiedy do miasta dotrą chmury i przyniosą ze sobą opady deszczu.

Piątek: Spokojny i słoneczny początek

Weekend rozpocznie się w Olsztynie bezchmurną aurą. Piątek, 22 maja, będzie najchłodniejszym dniem tego weekendu, choć temperatury i tak będą przyjemne. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 19 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 9 stopni. Tego dnia nie należy spodziewać się deszczu, a wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Sobota: Szczyt ciepła i słońca

W sobotę pogoda w Olsztynie będzie jeszcze lepsza. To właśnie 23 maja ma być najcieplejszym dniem weekendu. Maksymalna temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza, a na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie. Noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni. Wiatr osłabnie, a deszcz nadal nie jest prognozowany.

Niedziela: Zmiana aury i opady

Niedziela, 24 maja, przyniesie zapowiadaną zmianę w pogodzie. Chociaż wciąż będzie ciepło, z temperaturą maksymalną dochodzącą do niemal 22 stopni, to nad Olsztynem zbiorą się chmury. W ciągu dnia pojawią się słabe opady deszczu. Nocą temperatura ponownie spadnie w okolice 9 stopni. Nieco mocniej powieje też wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Pogoda w ten weekend wyraźnie podzieli czas na dwie części. Piątek i sobota, z dużą ilością słońca i temperaturami sięgającymi 22 stopni, to idealny moment na aktywności na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer, wycieczkę rowerową czy po prostu relaks w parku. Z kolei niedzielne plany warto dostosować do prognozowanych opadów. Chociaż deszcz ma być słaby, może pokrzyżować niektóre zamierzenia. Może to być dobry dzień na nadrobienie zaległości w domu lub wybranie się w miejsca, gdzie dach nad głową zapewni schronienie przed opadami.

Dane pogodowe: OpenWeather