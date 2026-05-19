W jeziorze Juksty odnaleziono ciało mężczyzny. Trwa identyfikacja

Maria Hędrzak
PAP.
2026-05-19 18:15

We wtorek, 19 maja po południu policja poinformowała, że podczas akcji poszukiwawczej prowadzonej na jeziorze Juksty odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Do czasu ustalenia jego tożsamości policja nie podaje, czy to poszukiwany 18-latek.

Służby odnalazły ciało mężczyzny

We wtorek od rana na jeziorze Juksty trwały poszukiwania 18-latka. Chłopak wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego.

- Z dna jeziora zostało podjęte ciało mężczyzny. Nie został jeszcze zidentyfikowany, czekamy, aż dojedzie rodzina - przekazał po południu asp. Rafał Syczew z mrągowskiej policji. Oficer prasowy straży pożarnej z Mrągowa kpt. Marcin Kordek powiedział natomiast, że nurkowie znaleźli ciało na głębokości 24 m, około stu metrów od brzegu, w miejscu wskazanym przez sonar.

Dramatyczny wypadek na jeziorze Juksty

Jak informowała wcześniej policja, cztery osoby w wieku 18-19 lat pływały rano na rowerze wodnym po jeziorze Juksty w okolicach Śniadowa. W trakcie przesiadania się, gdy zamieniały się miejscami, doszło do wywrotki. Dwóm osobom udało się dopłynąć do brzegu. Jedna trzymała się roweru wodnego i została podjęta z wody przez strażaków. Czwarta z tych osób, mężczyzna w wieku 18 lat, nie dopłynął do brzegu.

Jak przekazał asp. Syczew, cała czwórka to tegoroczni maturzyści, mieszkańcy woj. mazowieckiego, którzy przyjechali wypocząć na Mazurach. W akcji na jeziorze brali udział m.in. strażacy z Mrągowa, Giżycka i Olsztyna. Służby wykorzystywały specjalistyczny sprzęt, w tym sonary i drony. Okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniali policjanci pod nadzorem prokuratury.

