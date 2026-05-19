Cezary Kucharski przegrał w sądzie z adwokatem Roberta Lewandowskiego! Głośny wyrok

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-05-19 16:16

Konflikt Cezarego Kucharskiego i Roberta Lewandowskiego ciągnie się od lat, ale właśnie w jednej ze spraw zapadł wyrok. Sąd pierwszej instancji uznał, że były agent wielokrotnie pomówił piłkarza i jego adwokata, Tomasza Siemiątkowskiego. Kucharski zapowiedział już odwołanie, na które ma 14 dni.

Robert Lewandowski, Cezary Kucharski

i

Autor: PAWEŁ KIBITLEWSKI/SUPER EXPRESS, TOMASZ RADZIK/SUPER EXPRESS
  • Cezary Kucharski został skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w sprawie pomówień Roberta Lewandowskiego i jego otoczenia.
  • Sąd uznał winę byłego agenta piłkarza w 4 z 6 zarzucanych czynów.
  • Wyrok nie jest prawomocny, a Kucharski zapowiada odwołanie do sądu drugiej instancji.

Winny. Sąd skazał Cezarego Kucharskiego w sprawie pomówień Roberta Lewandowskiego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił swój werdykt w poniedziałek (18 maja). Jak informuje "Rzeczpospolita", Cezary Kucharski i jego przedstawiciel nie stawili się na odczytaniu wyroku. Były piłkarz i znany agent piłkarski został uznany za winnego czterech z sześciu czynów zarzucanych mu przez adwokata Roberta Lewandowskiego, Tomasza Siemiątkowskiego. Chodzi o pomówienia wyczerpujące znamiona czynu opisanego w art. 212 Kodeksu karnego, za które uznano wypowiedzi Kucharskiego w wywiadzie opublikowanym na YouTube, a także te publikowane przez niego w serwisie X (dawniej Twitter).

Kolejna rozprawa ws. Lewandowski – Kucharski. Wiemy, kto zeznawał tym razem

Rozprawa Lewandowski - Kucharski
Galeria zdjęć 11

Były agent Lewandowskiego sugerował, jakoby piłkarz i jego prawnik mieli niedopuszczalne związki z obozem władzy i zorganizowaną przestępczością. Zgodnie z wyrokiem sądu, Kucharski musi wpłacić 100 tys. zł na organizację charytatywną oraz zapłacić 90 tys. zł grzywny, a także pokryć koszty procesu. Przysługuje mu jednak prawo do odwołania, z którego zamierza skorzystać, jak zapowiedział już w mediach społecznościowych. Ma na to 14 dni.

"Kłamstwa i manipulacja. Konflikt kręci się wokół pieniędzy, które Lewandowski i jego żona ukradli z naszej firmy. Lewandowski i jego prawnicy utworzyli fikcyjne firmy i tytuły, aby przywłaszczyć sobie fundusze" - skomentował w portalu X jeden z hiszpańskich artykułów opisujących ostatni wyrok.

Publiczna rozprawa Lewandowskiego i Kucharskiego. Ujawnili kluczowe nagrania

Przypomnijmy, że w toku jest postępowanie, w którym Kucharski został oskarżony przez Lewandowskiego o szantaż. Rozprawy i przesłuchania odbywają się w trybie niejawnym, z wyjątkiem posiedzenia, na którym odtworzono taśmy mające stanowić główny dowód strony oskarżającej.

QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki!
Pytanie 1 z 20
W którym klubie nie grał Robert Lewandowski?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
CEZARY KUCHARSKI
PIŁKA NOŻNA