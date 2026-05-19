Cezary Kucharski przegrał w sądzie z adwokatem Roberta Lewandowskiego! Głośny wyrok

Cezary Kucharski został skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w sprawie pomówień Roberta Lewandowskiego i jego otoczenia.

Sąd uznał winę byłego agenta piłkarza w 4 z 6 zarzucanych czynów.

Wyrok nie jest prawomocny, a Kucharski zapowiada odwołanie do sądu drugiej instancji.

Winny. Sąd skazał Cezarego Kucharskiego w sprawie pomówień Roberta Lewandowskiego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił swój werdykt w poniedziałek (18 maja). Jak informuje "Rzeczpospolita", Cezary Kucharski i jego przedstawiciel nie stawili się na odczytaniu wyroku. Były piłkarz i znany agent piłkarski został uznany za winnego czterech z sześciu czynów zarzucanych mu przez adwokata Roberta Lewandowskiego, Tomasza Siemiątkowskiego. Chodzi o pomówienia wyczerpujące znamiona czynu opisanego w art. 212 Kodeksu karnego, za które uznano wypowiedzi Kucharskiego w wywiadzie opublikowanym na YouTube, a także te publikowane przez niego w serwisie X (dawniej Twitter).

Były agent Lewandowskiego sugerował, jakoby piłkarz i jego prawnik mieli niedopuszczalne związki z obozem władzy i zorganizowaną przestępczością. Zgodnie z wyrokiem sądu, Kucharski musi wpłacić 100 tys. zł na organizację charytatywną oraz zapłacić 90 tys. zł grzywny, a także pokryć koszty procesu. Przysługuje mu jednak prawo do odwołania, z którego zamierza skorzystać, jak zapowiedział już w mediach społecznościowych. Ma na to 14 dni.

"Kłamstwa i manipulacja. Konflikt kręci się wokół pieniędzy, które Lewandowski i jego żona ukradli z naszej firmy. Lewandowski i jego prawnicy utworzyli fikcyjne firmy i tytuły, aby przywłaszczyć sobie fundusze" - skomentował w portalu X jeden z hiszpańskich artykułów opisujących ostatni wyrok.

Przypomnijmy, że w toku jest postępowanie, w którym Kucharski został oskarżony przez Lewandowskiego o szantaż. Rozprawy i przesłuchania odbywają się w trybie niejawnym, z wyjątkiem posiedzenia, na którym odtworzono taśmy mające stanowić główny dowód strony oskarżającej.

Mentiras y manipulación. El conflicto gira en torno al dinero que Lewandowski y su esposa robaron de nuestra empresa. Lewandowski y sus abogados crearon empresas y títulos ficticios para sustraer fondos.— Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) May 19, 2026