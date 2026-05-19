Aktorka filmów dla dorosłych ma ofertę dla piłkarza PSG. Chodzi o finał Ligi Mistrzów

KLS
2026-05-19 14:24

Bramkarz PSG Matwiej Safonow znalazł się w centrum uwagi, ale zarazem został bohaterem dość nietypowej historii. Wszystko zaczęło się od nagrania opublikowanego przez aktorkę filmów dla dorosłych Mary Rock. Chce zmotywować piłkarza przed finałem Champions League.

Kobieta w humorystyczny sposób postanowiła „zmotywować” rosyjskiego golkipera przed finałem. W swoim wideo obiecała mu… „gorącą noc” za każdą obronioną piłkę w meczu. Co więcej, dodała, że jeśli zachowa czyste konto, przygotuje dla niego także specjalne śniadanie.

Nagranie szybko stało się popularne, poniosło się w sieci i wywołało lawinę komentarzy. Jednak największe zainteresowanie wzbudziła reakcja... żony piłkarza. Marina Kondratiuk odpowiedziała na całą sytuację z dużym dystansem i humorem. W swoim wpisie ironicznie zauważyła, że aktorka najwyraźniej nie zna codziennych zwyczajów jej męża. Jak napisała, „gorące noce” Safonova to w rzeczywistości rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie popularnego rosyjskiego teleturnieju i chodzenie spać przed północą (by wstać rano na trening).

Finał tuż, tuż. Paris Saint-Germain zmierzy się na Puskas Arenie w Budapeszcie z Arsenalem. Paryżanie bronią trofeum, które po raz pierwszy zdobyli przed rokiem, pokonując w finale Inter aż 5:0. Dla Arsenalu to powrót do finału Ligi Mistrzów po 20 latach.

