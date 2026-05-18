Aryna Sabalenka w gorącej sesji przed Roland Garros! Jej narzeczony aż nie wytrzymał

KH Bartosz Olszewski
2026-05-18 19:38

Świat tenisa wstrzymał oddech, a fani Aryny Sabalenki wpadli w zachwyt! Białoruska gwiazda, znana z potężnego uderzenia i niezłomnej woli walki na korcie, tym razem podbiła serca w zupełnie innej roli. Tuż przed startem wielkoszlemowego Roland Garros, Sabalenka zafundowała swoim obserwatorom i światu mody prawdziwą niespodziankę, pojawiając się w... gorącej sesji zdjęciowej na łamach "Vogue"! Reakcja jej narzeczonego, Georgiosa Frangulisa, była natychmiastowa.

To nie byle jaka sesja! Aryna Sabalenka zagościła na okładce prestiżowego magazynu "Vogue". To nie tylko wyróżnienie dla sportowca, ale także potwierdzenie jej statusu ikony i osobowości wykraczającej poza sportowe areny. Zdjęcia, które obiegły sieć, prezentują Sabalenkę w zupełnie nowym świetle – elegancką, pewną siebie, emanującą siłą i kobiecością. Ubrana w kreacje podkreślające jej atletyczną sylwetkę, ale jednocześnie dodające szyku i finezji, Sabalenka udowodniła, że potrafi być równie magnetyzująca poza kortem, co na nim. Sesja, choć utrzymana w duchu wysokiej mody, miała też pikantniejszy wymiar w stroju kąpielowym czy bieliźnie.

"Marzenie spełnione. Dziękuję Vogue!" - napisała krótko pod zdjęciami Sabalenka. Wśród licznych komentarzy i wyrazów podziwu, wyróżniał się ten od jej ukochanego. Georgios Frangulis, grecko-brazylijski biznesmen i narzeczony tenisistki, nie omieszkał wyrazić swojego zachwytu pod zdjęciami na Instagramie. Jego krótki, ale wymowny komentarz stał się hitem sieci.

"Wymiatasz, moja miłości. Szczęściarz ze mnie" – te słowa idealnie oddają dumę i podziw, jakim Frangulis darzy swoją partnerkę. To publiczne wyznanie miłości i uznania dla jej piękna i siły, które tylko wzmocniło wizerunek Sabalenki jako kobiety spełnionej zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Ta medialna aktywność Sabalenki, tuż przed jednym z najważniejszych turniejów sezonu, pokazuje jej wszechstronność i umiejętność balansowania między światem sportu a show-biznesu. Nie tylko podgrzewa atmosferę przed Roland Garros, ale także przypomina, że sportowcy to nie tylko maszyny do wygrywania, lecz również osoby z pasjami, stylem i życiem prywatnym, które inspirują. Czy ten zastrzyk pozytywnej energii i pewności siebie przełoży się na sukces na paryskich kortach ziemnych? Początek drugiego z corocznych Szlemów już w niedzielę, 24 maja.

