Truskawkowa Iga Świątek w nowej kampanii! Zdjęcia i wideo z sesji zachwyciły fanów

Michał Chojecki
2026-05-18 18:57

Iga Świątek jest już w Paryżu, gdzie za niespełna tydzień ruszy wielkoszlemowy Roland Garros. Polka w stolicy Francji powalczy o już piąty triumf, w tymczasem w kraju ruszyła nowa kampania reklamowa z naszą mistrzynią. Iga Świątek w truskawkowym wydaniu zachwyciła fanów.

Iga Świątek wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej na potrzeby nowej kampania OSHEE, jednego z jej partnerów. Marka zaprosiła do współtworzenia projektu przedstawicieli młodego pokolenia, w tym artystów Livkę i Zeppy Zepa oraz zespół kreatywnych twórców. Premierze towarzyszy wprowadzenie nowej linii produktów o smaku truskawkowym.

W centrum projektu stoi historia Igi Świątek, opowieść o ambicji oraz codziennej pracy. Tenisistka na Instagramie opublikowała efektowne wideo z nowej kampanii. Post szybko zebrał kilkanaście tysięcy polubień zachwyconych fanów.

Droga do realizacji marzeń to proces. Dlatego ważne jest, żeby mimo trudniejszych chwil dalej robić swoje, rozwijać się i nie bać się próbować. Mam nadzieję, że ta kampania pokaże młodym ludziom, że nawet małe kroki mogą prowadzić do naprawdę wielkich momentów, a także przypomni im, że warto iść własną drogą – mówi Iga Świątek, cytowana w nadesłanych nam materiałach prasowych.

IGA ŚWIĄTEK