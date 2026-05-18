Truskawkowa Iga Świątek w nowej kampanii! Zdjęcia i wideo z sesji zachwyciły fanów

Iga Świątek wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej na potrzeby nowej kampania OSHEE, jednego z jej partnerów. Marka zaprosiła do współtworzenia projektu przedstawicieli młodego pokolenia, w tym artystów Livkę i Zeppy Zepa oraz zespół kreatywnych twórców. Premierze towarzyszy wprowadzenie nowej linii produktów o smaku truskawkowym.

W centrum projektu stoi historia Igi Świątek, opowieść o ambicji oraz codziennej pracy. Tenisistka na Instagramie opublikowała efektowne wideo z nowej kampanii. Post szybko zebrał kilkanaście tysięcy polubień zachwyconych fanów.

Droga do realizacji marzeń to proces. Dlatego ważne jest, żeby mimo trudniejszych chwil dalej robić swoje, rozwijać się i nie bać się próbować. Mam nadzieję, że ta kampania pokaże młodym ludziom, że nawet małe kroki mogą prowadzić do naprawdę wielkich momentów, a także przypomni im, że warto iść własną drogą – mówi Iga Świątek, cytowana w nadesłanych nam materiałach prasowych.

