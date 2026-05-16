Tak fizycznie Anna Lewandowska zmieniła się w Barcelonie. Przecieramy oczy ze zdumienia!

Anna Lewandowska rozkwitła w Barcelonie

Robert Lewandowski zdecydował się rozpocząć nowy etap swojej wielkiej kariery piłkarskiej i odejść z klubu FC Barcelona. Od soboty, 16 maja, cały futbolowy świat żyje wiadomością o końcu czteroletniej przygody "Lewego" z Barcą. Klamka zapadła, o czym kapitan reprezentacji Polski napisał w mediach społecznościowych. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że w Katalonii zostanie Anna Lewandowska wraz z córkami: Laurą i Klarą. Sam Robert Lewandowski zresztą w swoim obszernym wpisie podkreślił, że Katalonia to jego miejsce na ziemi. Bardzo możliwe zatem, że rodzina Lewandowskich postawi na wariant, który dotyczy wielu polskich rodzin, czyli tymczasowo mąż wyjeżdża do pracy do innego kraju, a żona i dzieci mieszkają w innym. Warto podkreślić, że Anna Lewandowska w Barcelonie czuje się znakomicie i przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej, gdzie trafić może Robert (mówi się o klubie Al-Hilal), pewnie średnio jej na rękę. Do tego dochodzą tak prozaiczne problemy, jak szkoła dla córek czy towarzystwo rówieśników. Cztery lata to jednak kawał czasu. Przez ten okres Anna Lewandowska jeszcze bardziej rozkwitła zawodowo (ostatnio głośno było o jej nowym interesie), mocno zmieniła się też fizycznie. W naszej galerii można zobaczyć, jak żona Roberta Lewandowskiego wyglądała kiedyś i jak wygląda teraz. Na niektórych fotografiach trudno ją poznać.

Galeria: Tak fizycznie zmieniała się Anna Lewandowska

Anna Lewandowska sukcesy sportowe

Żona kapitana naszej drużyny narodowej jest w znakomitej formie. Regularnie ćwiczy, a ostatnio mocno wciągnęła się w Hyrox, czyli zawody fitness racing, które łączą 8 kilometrów biegu z 8 stacjami treningu funkcjonalnego. Anna Lewandowska niedawno nawet wystartowała w zawodach duetów w Warszawie. Sportowym partnerem żony Roberta Lewandowskiego był Latynos o imieniu Luis, znany jako "Beluso Workout". Sport ewidentnie służy "Lewej". Mimo upływu lat i wielu metamorfoz, cały czas wygląda ona bardzo młodo i atrakcyjnie. Zresztą wysiłek fizyczny dla Anny Lewandowskiej - podobnie jak dla Roberta - to chleb powszedni od dziecka. Przypomnijmy, że żona naszego najlepszego piłkarza mając 11 lat zaczęła trenować karate i w tym sporcie odnosiła ogromne sukcesy. Łącznie zdobyła 30 medali mistrzostw Polski, 6 - mistrzostw Europy i 3 - mistrzostw świata w federacji WFF.