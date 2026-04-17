Anna Lewandowska w objęciach przystojnego Latynosa! I to w Polsce. Dali sobie wycisk

Anna Lewandowska i wysiłek fizyczny to norma. Od lat żona Roberta Lewandowskiego dba o formę swoją i milionów ludzi z całego świata. Robi to na wiele sposobów i nie boi się eksperymentować. Poza standardowymi treningami propaguje m.in. taniec, a ostatnio także coraz popularniejszy Hyrox. Wymagające zawody łączące bieganie z funkcjonalnym treningiem siłowym odbywają się w dniach 16-19 kwietnia w Warszawie na PGE Narodowym, a 37-latka nie mogła odpuścić takiej okazji w Polsce!

Wraz z ekipą należącego do niej studia Edan, Lewandowska przyleciała do Warszawy. W piątek (17 kwietnia) była jedną z gwiazd wyścigu duetów, w którym towarzyszył jej Luis - znany bardziej jako "Beluso Workout". Fani trenerki doskonale już go kojarzą, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych trenerów barcelońskiego centrum fitness Polki. Widać, że łączy ich pasja do treningów, a nie tylko praca i nadają na tych samych falach.

Nawet w trakcie niezwykle wymagającego Hyrox polsko-latynoski duet świetnie się bawił. Kolejne z 8 stacji ćwiczeń, poprzedzane kilometrem biegu, nie stanowiły dla nich większego problemu. Po wszystkim zadowoleni i dumni wpadli sobie w ramiona, choć specyfika tych zmagań sprawia, że już w trakcie zawodów byli w bliskim kontakcie i wzajemnie się napędzali. Dopingowała ich spora grupa kibiców, w której była m.in. Iwona Lewandowska, mama Roberta i teściowa Ani. 67-latka była dumna z synowej i jej przyjaciela, o czym świadczył szeroki uśmiech.

Zdjęcia z występu Ani i Luisa znajdziesz w naszej galerii.