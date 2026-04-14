Anna Lewandowska już nosi ten manicure. Wiosną 2026 roku będzie absolutnym hitem

W branży kosmetycznej na prowadzenie wysuwa się właśnie stylizacja "milky nails", która zachwyca swoją półprzezroczystą i subtelną formą.

Tego typu manicure bazuje na delikatnych tonacjach bieli, różu oraz beżu, doskonale współgra z każdym ubiorem i wizualnie wydłuża płytkę.

Ten modowy hit przypadł do gustu samej Annie Lewandowskiej, a jego samodzielne wykonanie nie wymaga specjalistycznych umiejętności.

Czym dokładnie jest wspomniany trend? To po prostu paznokcie pomalowane na jasne, mleczne kolory z wyraźnym efektem lekkiej przezroczystości. Zamiast mocnej, w pełni kryjącej bieli, otrzymujemy odcień przypominający rozwodnione mleko. Taki zabieg sprawia, że dłonie prezentują się niezwykle naturalnie, świeżo, a zarazem z dużą klasą. Stanowi to perfekcyjny kompromis pomiędzy wyrafinowaniem a kosmetycznym minimalizmem.

Za co kobiety pokochały stylizację "milky nails"?

Mleczny manicure błyskawicznie zdominował światowe wybiegi oraz codzienną modę uliczną. Sukces tego rozwiązania tkwi przede wszystkim w jego ponadczasowym i neutralnym charakterze. Jasne barwy rewelacyjnie komponują się z każdą garderobą, sprawdzając się zarówno podczas wielkich wyjść, jak i w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. W epoce krzykliwych wzorów, "milky nails" gwarantują upragnioną prostotę i dodają dłoniom wizualnej lekkości. Taka stylizacja skutecznie wysmukla krótkie paznokcie, nie odwracając uwagi od reszty ubioru. Warto również dodać, że mleczne odcienie perfekcyjnie wpisują się w tak zwaną estetykę "clean girl", która stawia nacisk na dyskretne dbanie o siebie oraz naturalne piękno.

Anna Lewandowska promuje trend "milky nails" w mediach społecznościowych

Anna Lewandowska, słynna polska trenerka od lat udowadnia, że doskonale orientuje się w najnowszych trendach. Na jej internetowych profilach regularnie pojawiają się fotografie, na których można dostrzec dłonie ozdobione mlecznym manicure. Anna Lewandowska uchodzi za ikonę naturalności, dlatego ta nienachalna stylistyka w pełni odzwierciedla jej podejście do dbania o urodę. Wybór tej konkretnej formy manicure przez żonę Roberta Lewandowskiego dowodzi, że szyk i klasa opierają się na starannych detalach, a nie na przesadnej ekstrawagancji. Jej codzienne, często sportowe outfity świetnie współgrają z jasnymi paznokciami, budując bardzo spójny i przemyślany wizerunek.

Domowy sposób na idealne "milky nails"

Stworzenie mlecznego manicure we własnym domu nie jest skomplikowanym zadaniem. Wystarczy zaopatrzyć się w tradycyjny lub hybrydowy lakier w kolorze jasnego beżu, ecru, bieli bądź delikatnego różu, koniecznie o lekko przezroczystej formule. Podstawą udanej stylizacji jest jednak użycie trwałej bazy oraz nabłyszczającego topu. Zazwyczaj nałożenie dwóch cienkich warstw koloru w zupełności wystarczy, by cieszyć się efektem rozmytej, mlecznej tafli na dłoniach. Należy również pamiętać o starannym przygotowaniu samej płytki. Dokładne zmatowienie, odtłuszczenie i poprawne nałożenie warstwy podkładowej to gwarancja, że manicure będzie wyglądał estetycznie przez długi czas.

