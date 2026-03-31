Kultowy trend z lat 80. powraca na salony. Gwiazdy już go pokochały

Moda na denim od stóp do głów wraca na salony i ulice.

Katarzyna Sokołowska i Paulina Sykut-Jeżyna już noszą dżinsowe stylizacje.

Odkryj, jak komponować zestawy z denimu, by prezentować się zjawiskowo!

Dżinsowy total look, który królował w latach 80., ponownie podbija świat mody. Zestawianie różnych elementów garderoby wykonanych z denimu - spodni, kurtek, a nawet koszul - stało się gorącym trendem uwielbianym przez projektantów. Obecnie noszenie dżinsu od stóp do głów to przejaw wyrafinowanego gustu. Efektownie prezentują się zarówno stylizacje w jednym odcieniu, jak i te łączące jasny błękit z głębokim granatem. Sekret tkwi w odpowiednim doborze krojów i dodatków, które nadadzą całości unikalny charakter.

Katarzyna Sokołowska i Paulina Sykut-Jeżyna w dżinsowych stylizacjach

Ten modowy powrót szybko doceniły polskie gwiazdy. Katarzyna Sokołowska oraz Paulina Sykut-Jeżyna pokazują, że denimowy total look sprawdza się w różnych odsłonach. Sokołowska, znana z doskonałego wyczucia stylu, zaprezentowała się niedawno w dopasowanej górze i luźniejszych spodniach, uzupełniając zestaw modnymi jasnymi loafersami na koturnie. Udowodniła tym samym, że dżins sprawdzi się nawet na modowych eventach. Z kolei Paulina Sykut-Jeżyna w programie "halo tu polsat" zachwyciła szeroką dżinsową spódnicą zestawioną z bluzką z baskinką, podkreślając swoją kobiecość.

Powrót dżinsowego total looku potwierdza tezę, że moda bywa cykliczna. Niegdyś postrzegany jako odważny eksperyment, dziś jest ponadczasowym wyborem dla każdego, kto chce wyrazić siebie poprzez ubiór. Warto sięgnąć do szafy po zapomniane dżinsowe ubrania i stworzyć własne, niepowtarzalne zestawienia.

