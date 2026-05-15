Lato wzywa: niezawodne kosmetyki na upał i w podróży

Makijaż, który nie podda się wysokim temperaturom

Gorące dni wymagają makijażu, który przetrwa od rana do wieczora, pozostaje lekki i podkreśla naturalny wygląd skóry. Dlatego szczególnie latem dobrze sprawdzają się produkty o długiej trwałości, łatwe w aplikacji i pozwalające na szybkie w poprawki w ciągu dnia. IT Cosmetics Your Skin But Better CC+ Nude Glow łączy krycie, pielęgnację oraz promienny efekt w jednym kroku. Lekka formuła kremu CC, wzbogacona o niacynamid, kwas hialuronowy i filtr SPF 40, nawilża, wyrównuje koloryt i odświeża cerę, bez obciążenia jej ciężkim makijażem.

Latem nie może zabraknąć sprayu utrwalającego – to idealny sposób, by zachować nienaganny wygląd przez cały dzień. Urban Decay All Nighter Setting Spray otula skórę drobną mgiełką, która utrwala makijaż nawet na 24 godziny. Do tego chroni przed rozmazaniem, utratą intensywności czy ścieraniem, a jednocześnie pomaga zachować naturalny efekt.

Praktycznym rozwiązaniem, które pomaga utrwalić makijaż i zapobiega nadmiernemu błyszczeniu się skóry, jest Supergoop! (Re)setting Powder SPF 35. Mineralny puder z wbudowanym pędzlem zapewnia matowe wykończenie i ochronę przed promieniami UV. Jeśli marzysz o skórze muśniętej słońcem, sięgnij po Collistar Twist Velvet Bronzer w poręcznej formie sticku. Aksamitna konsystencja z łatwością stapia się ze skórą, idealnie wpisując się w sezonową, lekką rutynę makijażową. Dla wyrazistego spojrzenia odpornego na upał i wilgoć sięgnij po Notino Lifeproof Soft Gel Eye Pencil. Żelowa formuła wygodnie rozprowadza się na powiece, zapewnia intensywną pigmentację, a w duecie z wodoodpornym tuszem gwarantuje trwałość przez cały dzień.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Pielęgnacja skóry latem: lekkość i nawilżenie

Latem skóra potrzebuje mniej kroków w pielęgnacji, a więcej troski – nawilżenia, ukojenia i produktów dopasowanych do jej aktualnych potrzeb. Idealna letnia rutyna opiera się na kosmetykach, które można nakładać warstwowo, są komfortowe w noszeniu i pomagają zachować równowagę nawet w najbardziej upalne dni. Biodance Hydro Cera-Nol Serum gwarantuje intensywne nawilżenie, kojący efekt i wsparcie bariery ochronnej w jednym produkcie. Lekka, ekspresowo wchłaniająca się formuła uspokaja skórę, zatrzymuje wilgoć i pomaga utrzymać jej elastyczność oraz zdrowy wygląd. Mario Badescu Hyaluronic Dew Cream ma żelową konsystencję, która odświeża i nawilża bez obciążania cery. Kwas hialuronowy, skwalan i ekstrakty roślinne nadają skórze miękkości, łagodzą podrażnienia oraz przywracają promienny blask. Gdy skóra potrzebuje dodatkowego zastrzyku nawilżenia, Notino Hydrating Bio-Cellulose Face Mask with Ceramides będzie idealnym wyborem. Maska z bio-cellulozy ściśle przylega do skóry, głęboko nawilża, koi oraz wzmacnia barierę ochronną. Do błyskawicznego odświeżenia w ciągu dnia doskonale sprawdzi się Institut Esthederm Cellular Water Mist. Delikatna mgiełka, wzbogacona o kwas hialuronowy i antyoksydanty, wspiera skórę, zwiększa skuteczność kolejnych kroków pielęgnacji i utrzymuje nawilżenie. CeraVe Hydrating Fluid Sunscreen SPF 50 zapewnia wysoką ochronę przeciwsłoneczną oraz nawilżenie w lekkiej formule. Dzięki ceramidom i technologii MVE wzmacnia barierę skóry, gwarantuje całodzienny komfort i doskonale sprawdza się także pod makijażem.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Letnia pielęgnacja włosów

Słońce, gorące powietrze i częstsze mycie mogą osłabić włosy, dlatego warto postawić na kosmetyki, które je chronią, nawilżają, ułatwiają stylizację i podkreślają ich naturalny połysk. Schwarzkopf Professional BC Bonacure Sun Protect Scalp & Hair Mist to lekka mgiełka z filtrem SPF 20, która zabezpiecza włosy i skórę głowy przed promieniowaniem UV, a jednocześnie dba o ich nawilżenie i witalność. Dobra odżywka to niezbędny krok w pielęgnacji – Vichy Dercos Collagen Filler 17 Conditioner działa intensywnie, wzmacniając włókna włosów dzięki peptydom prokolagenowym i kwasowi cytrynowemu. Pomaga zatrzymać wilgoć po myciu, nadając włosom zdrowy wygląd i objętość. Do wielozadaniowej pielęgnacji warto wybrać Pureology Color Fanatic Multi-Tasking Leave-In Spray. Odżywka bez spłukiwania o 21 właściwościach ułatwia rozczesywanie, chroni przed wysoką temperaturą i blaknięciem koloru, nadaje włosom miękkość, blask i nawilżenie, bez obciążenia. Sachajuan Ocean Mist nadaje włosom subtelną teksturę, objętość i efekt niczym po dniu spędzonym na plaży. Formuła podkreśla naturalną fakturę pasm i dodaje im swobodnego charakteru, idealnie wpisując się w letnie stylizacje. Na zakończenie pielęgnacji Aveda Miraculous Oil zapewnia wygładzenie i ochronę przed puszeniem się włosów nawet przez 24 godziny.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

Kosmetyki w podróży – piękno zawsze pod ręką

W sezonie letnim najlepiej sprawdzają się kosmetyki, które bez problemu można schować do torebki, walizki czy bagażu podręcznego. Szczególnie wtedy cenimy praktyczność, łatwość użycia i efekt, na którym można polegać. Z Lancaster Sun Beauty Face Stick SPF 50 reaplikacja ochrony przeciwsłonecznej jest prosta i błyskawiczna. Transparentna formuła w formie sticku pozwala na wygodne rozprowadzenie po skórze, nie wymaga użycia dłoni, a technologia Full Light chroni przed całym spektrum promieniowania słonecznego. To doskonały wybór na wyjazdy i dni spędzane w mieście. Pixi On-the-Glow Blush w kilka chwil dodaje twarzy świeżego, promiennego koloru. Ten poręczny balsam z pigmentem jest wyjątkowo łatwy w aplikacji, błyskawicznie odświeża wygląd, a dzięki żeń-szeniowi, aloesowi i ekstraktom owocowym dodatkowo pielęgnuje i nawilża skórę.

Maison Margiela REPLICA Up at Dawn to ulubiony zapach w kompaktowym wydaniu. Kwiatowo-drzewna kompozycja z różą, różowym pieprzem i piżmem jest świeża, miękka i elegancka, a flakonik 10 ml idealnie sprawdzi się w podróży.

Notino Travel Collection In-Flight Pouch to wygodny sposób na uporządkowanie kosmetyków. Przezroczysta kosmetyczka z dwiema przegrodami pozwala trzymać produkty w porządku i pod ręką, a pojemność 1000 ml spełnia wymogi bagażu podręcznego.

Wraz z początkiem czerwca przychodzi czas na pielęgnację i makijaż, które są lekkie, funkcjonalne i dopasowane do letniego rytmu życia. To idealny moment, by przygotować się na dni pełne słońca, kiedy liczą się produkty, które działają w upale, podróży i podczas codziennych aktywności.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe