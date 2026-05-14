Kultowa Panorama w nowych kolorach. Total look od maskary po kreskę

Maskara Panorama to ikona intensywnej objętości i efektu wachlarzowo rozłożonych rzęs. Jej wielopoziomowa szczoteczka z krótkimi i długimi włoskami precyzyjnie dociera do każdej rzęsy, budując panoramiczne otwarcie oka i wyraziste spojrzenie bez efektu obciążenia. Nowe kolory pozwalają osiągnąć ten sam spektakularny rezultat w bardziej modowej, zindywidualizowanej odsłonie.

Aksamitny brąz sprawdzi się w naturalnych, dziennych lookach i idealnie dopełni ciepłe, monochromatyczne stylizacje. Głębokie bordo dodaje spojrzeniu elegancji i zmysłowej głębi, będąc doskonałym wyborem na wieczór lub jako wyrazisty akcent w makijażu.

TOTAL LOOK W JEDNYM KOLORZE

Trend monochromatycznego makijażu nabiera pełnej mocy, gdy jeden odcień pojawia się nie tylko na rzęsach, ale również w kresce.

Nowość - Eyeliner L’Oréal Paris Haute Precision dostępny jest w trzech kolorach: Noir Silk, Brun Leather, Bordeaux Cashmere. Jego ultracienka, miękka końcówka o grubości 0,01 mm zapewnia pełną kontrolę i maksymalną precyzję. Wodoodporna formuła gwarantuje trwałość do 24 godzin* i odporność na rozmazywanie - idealna zarówno do klasycznej kreski, jak i bardziej graficznych form.

Kredka do oczu L’Oréal Paris Haute Couleur (również w odcieniach Noir Silk, Brun Leather, Bordeaux Cashmere) pozwala uzyskać miękki, rozblendowany efekt. Kremowa konsystencja i formuła wzbogacona o masło shea zapewniają komfort noszenia przez cały dzień, intensywność koloru i łatwość tworzenia efektu smoky eyes.

KOLOR DOPASOWANY DO SPOJRZENIA

Odpowiednio dobrany odcień maskary potrafi subtelnie wydobyć kolor tęczówki:

Bordo pięknie podkreśla zielone, piwne i jasnobrązowe oczy, wzmacniając ich intensywność i kontrast.

Brąz doskonale współgra z niebieskimi, szarymi oraz bardzo jasnymi tęczówkami, ocieplając spojrzenie i nadając mu miękkie, naturalne wykończenie.

BEAUTY TIP: JEDEN KOLOR, RÓŻNE WYKOŃCZENIA

Monochromatyczny makijaż oczu nie musi być jednowymiarowy. Łącząc maskarę, eyeliner i kredkę w tym samym odcieniu, ale w różnych formach, można budować look od subtelnego po bardziej spektakularny. Delikatnie roztarta kredka, precyzyjna kreska eyelinerem i wachlarzowo rozłożone rzęsy pozwalają stworzyć spójny, nowoczesny makijaż, który staje się integralną częścią stylizacji.

Nowe kolory Panoramy to zaproszenie do zabawy trendami i własnym stylem, bo dziś makijaż, podobnie jak moda, coraz częściej opowiada historię kolorem