Domowe SPA zamiast salonu? Polacy odkrywają pielęgnację nowej generacji

Czym kierują się Polki przy wyborze sprzętu do pielęgnacji twarzy? Dane wskazują, że przede wszystkim łatwością użycia (41%) - są pragmatyczne i nie mają czasu na skomplikowane i wielostopniowe rytuały. Mężczyźni z kolei zamiast efektownych obietnic, na pierwszym miejscu stawiają delikatność dla skóry i brak efektów ubocznych (20%). Panowie dbają o siebie coraz bardziej świadomie i robią to rozważnie.

Co ważne, oczekiwane efekty wśród obu płci są bardziej zbliżone, niż mogłoby się wydawać. Polacy, bez względu na płeć, pragną poprawy jędrności i elastyczności skóry (łącznie 34% respondentów), głębokiego nawilżenia (32%) oraz lepszego wyglądu cery. Różnica tkwi w szczegółach: kobiety na czele listy stawiają redukcję zmarszczek i linii mimicznych (50%), mężczyźni z kolei poprawę tekstury i gładkości (21%).

Mit obalony: mężczyźni i pielęgnacja twarzy

Przez lata popkultura serwowała nam jeden obraz - kobieta przy lustrze, mężczyzna przy majsterkowaniu. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Polscy mężczyźni coraz śmielej wkraczają w świat domowej pielęgnacji i traktują ją poważnie. Self-care, rozumiany jako relaks i chwila wyłącznie dla siebie, to najbardziej ceniona przez nich zaleta domowych zabiegów (27%). Poprawa wyglądu skóry schodzi na drugi plan, dopiero za przyjemnością i odpoczynkiem mężczyźni wymieniają efekty takie jak poprawa jędrności i elastyczności (25%).

Czas to luksus, a domowe SPA to inwestycja

W przypadku stawiania na świadomą pielęgnację w domu, nie chodzi wyłącznie o oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim o odzyskanie kontroli nad własnym harmonogramem i dostępnym czasem. Dla 15% Polaków to właśnie brak czasu jest głównym argumentem przemawiającym za korzystaniem z domowych urządzeń do pielęgnacji. Wizyta w salonie wymaga rezerwacji z wyprzedzeniem, dojazdu, czekania, co wymusza podporządkowanie jej sporej części dnia. Z kolei domowe urządzenie pracuje wtedy, kiedy jest to wygodne - wieczorem przed snem, przy porannej kawie, w przerwie między spotkaniami online.

Co więcej, technologia dogoniła profesjonalne gabinety szybciej, niż się spodziewano. Już co dziesiąty Polak jest przekonany, że zaawansowane urządzenia domowe do pielęgnacji są równie skuteczne co wizyta u specjalisty. To liczba, która dynamicznie rośnie.

Gdy przychodzi do wyboru konkretnego urządzenia, Polacy są konsekwentni i stawiają przede wszystkim na praktyczne rozwiązania. Najważniejsza jest dla nich łatwość użycia (31%), następnie delikatność dla skóry i brak efektów ubocznych (28%), a tuż za nimi widoczne efekty w krótkim czasie (26%). Dla co czwartego respondenta (25%) istotna jest również atrakcyjna cena w porównaniu z regularnym korzystaniem z usług salonu.

Zaufanie ponad obietnice: co naprawdę liczy się w pielęgnacji beauty?

W świecie pełnym reklam, Polacy są ostrożni, dlatego wybierając urządzenie do pielęgnacji twarzy, szukają twardych dowodów – skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi (21%), bezpieczeństwa potwierdzonego przez ekspertów (21%) oraz rekomendacji dermatologów (15%). Są to trzy filary, na których opierają swoje decyzje zakupowe.

Poza wiarygodnością, liczy się także wszechstronność. Co piąty respondent (19%) stawia na wielofunkcyjność urządzenia, ponieważ chce mieć dostęp do kilku rodzajów zabiegów bez konieczności wypełniania łazienki kolejnym sprzętem.

Shark CryoGlow: technologia, która odpowiada na to, czego chcą konsumenci

Trudno o lepsze wyobrażenie urządzenia, które łączy w sobie wszystko, czego Polacy szukają w domowej pielęgnacji: jest łatwe w użyciu, delikatne dla skóry, wielofunkcyjne, potwierdzone badaniami i na tyle eleganckie, by leżeć dumnie na toaletce, a nie chować się w szufladzie. Właśnie takim urządzeniem jest maska LED Shark CryoGlow.

CryoGlow to innowacyjna maska do terapii światłem LED z unikalną technologią chłodzenia okolic oczu, dostępną w kilku stopniach intensywności, dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Nowoczesna, a przy tym intuicyjna w obsłudze, wpisuje się idealnie we współczesny styl życia: można z niej korzystać podczas oglądania serialu, słuchania podcastu czy zwykłego wieczornego relaksu. Pielęgnacja nie wymaga już odkładania innych rzeczy na później.

Urządzenie oferuje 4 tryby działania:

Terapia światłem czerwonym i podczerwonym – 6 minut, stymuluje regenerację i odbudowę skóry

Terapia światłem niebieskim – 8 minut, łagodzi trądzik* i zaczerwienienia

Tryb profilaktyki i pielęgnacji – 4 minuty, codzienna rutyna dla zdrowej cery

Tryb rewitalizacji okolic oczu – 5-15 minut, z technologią chłodzenia redukującą oznaki zmęczenia

CryoGlow przywraca gładkość skóry**, redukuje widoczne niedoskonałości i nadaje cerze zdrowy blask - bez wychodzenia z domu, bez rezerwacji i bez czekania.

Aż co czwarty (25%) Polak przyznaje, że koszt urządzenia musi być bardziej atrakcyjny niż regularnie ponoszone wydatki na wizyty w salonie. CryoGlow wpisuje się w tę filozofię, ponieważ to jednorazowa, przemyślana inwestycja w profesjonalne efekty, realizowane na własnych zasadach i we własnym tempie.

Shark CryoGlow jest wyrobem medycznym oznakowanym CE, klasa IIa, zgodnym z MDR 817913 ROOO, zatwierdzonym dnia 11/08/2025. Szczegóły metodologii badań dostępne w materiałach producenta.