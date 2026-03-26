Wiosenny trend opanował polski show-biznes. Kasia Cichopek i Justyna Steczkowska stawiają na ten jeden kolor

Nadejście nowej pory roku sprzyja całkowitej wymianie zawartości naszych szaf i wyborowi niezwykle wyrazistych ubrań.

Głównym hitem nadchodzących miesięcy będzie barwa niosąca ze sobą potężną dawkę optymizmu oraz wiosennego orzeźwienia.

Znane postacie z telewizji, takie jak Kasia Cichopek czy Justyna Steczkowska, już zaprezentowały stroje wykorzystujące ten popularny motyw.

Pierwsze słoneczne dni naturalnie skłaniają nas do rezygnacji z ponurych, zimowych ubrań na rzecz jaśniejszych rozwiązań. Do naszych szaf powoli wkraczają delikatne pastele, chłodne błękity, świeża zieleń oraz ciepłe warianty koloru żółtego, które błyskawicznie dodają nam życiowej energii. Według ekspertów w tym sezonie na ulicach królować będzie przede wszystkim niezwykle wyrazista cytrynowa żółć. Ten radosny odcień, budzący skojarzenia z kwitnącymi forsycjami, żonkilami i dojrzałymi cytrusami, idealnie wpisuje się w klimat budzącej się do życia przyrody, nadając naszym codziennym wyborom modowym ogromnej dawki optymizmu.

Zobacz także: Te dżinsy optycznie wydłużają sylwetkę i dodają lekkości. Gwiazdy je uwielbiają

Steczkowska dała szansę finaliście "MBTM". Zabiera go w trasę!

Kasia Cichopek i Justyna Steczkowska stawiają na cytrynową żółć. Gwiazdy zachwycają w telewizji

Ten niezwykle promienny wariant kolorystyczny doskonale rozświetla twarz i automatycznie przyciąga wzrok otoczenia. Nawet niewielki dodatek w tej barwie potrafi całkowicie odmienić charakter ubrania, dlatego rodzime osobistości medialne tak chętnie włączyły go do swojej wiosennej garderoby. Przykładem jest Kasia Cichopek, która w niedzielę, 22 marca, pojawiła się na antenie śniadaniówki "halo tu Polsat", mając na sobie krótki żakiet w odcieniu cytrynowej żółci. Z kolei słynąca z nienagannego stylu Justyna Steczkowska wybrała zjawiskową suknię o tej samej barwie na imprezę z okazji pierwszych urodzin marki Hdrey. Artystka pochwaliła się również na swoim profilu na Instagramie klasycznym garniturem oraz mocno błyszczącym, cekinowym kombinezonem, w którym wzięła udział w nagraniach do hitowego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Obydwie gwiazdy znakomicie pokazują, jak wielki potencjał drzemie w tym jednym, mocnym kolorystycznym akcencie.

Jak nosić cytrynową żółć w tym sezonie? Inspiracje od Kasi Cichopek i Justyny Steczkowskiej

Osoby lubiące wyróżniać się z tłumu mogą bez obaw zdecydować się na całkowity ubiór w jednym kolorze, zakładając cytrynowy garnitur, zwiewną sukienkę w wersji maxi lub efektowny kombinezon, wzorując się na odważnych wyborach Justyny Steczkowskiej. Jeśli jednak wolisz spokojniejsze rozwiązania, znakomitym pomysłem będzie włączenie do swojego stroju wyrazistych dodatków, takich jak torebka, apaszka czy buty. Warto zauważyć, że ten intensywny kolor perfekcyjnie współgra z bezpieczną bielą, beżem, szarością i granatem. Z takiego właśnie połączenia skorzystała Kasia Cichopek, zestawiając swój krótki, żółty żakiet ze zwykłym, białym T-shirtem oraz eleganckimi spodniami. Modni eksperci zachęcają również do łączenia cytrynowej barwy z innymi pastelami – miętą, pudrowym różem czy lawendą. To doskonały sposób, aby zaprosić wiosenne słońce do swojej szafy i nabrać ogromnej ochoty do życia, czego przykłady można podziwiać w internetowych galeriach z kreacjami słynnych Polek.

18