Te dżinsy optycznie wydłużają sylwetkę i dodają lekkości. Gwiazdy je uwielbiają

KLJU
2026-03-25 13:02

Moda ma to do siebie, że lubi powracać do starych trendów. Po latach królowania obcisłych rurek, szerokie nogawki znów są na topie. Wiele kobiet podchodzi do nich z rezerwą, w obawie przed optycznym pogrubieniem. Jednak dobrze zestawione, mogą całkowicie odświeżyć wizerunek i stać się kluczowym elementem garderoby. Ten fason dżinsów noszą już m.in. Anna Dereszowska, Aneta Zając oraz ikona stylu – Jennifer Lopez!

  • Szerokie dżinsy znów królują w modzie i są prawdziwym hitem sezonu, choć nie brakuje pań, które podchodzą do nich z rezerwą.
  • Dobrze skomponowane, potrafią całkowicie odmienić wygląd, nadając sylwetce lekkości i optycznie ją wydłużając.
  • Znane postaci, takie jak Anna Dereszowska, Aneta Zając czy Jennifer Lopez, pokazują, że ten trend pasuje każdemu.
  • Obejrzyj galerię, by zobaczyć, jak celebrytki noszą szerokie dżinsy i znajdź inspirację dla siebie!

Szerokie dżinsy ponownie podbijają modowe wybiegi i są zdecydowanie jednym z największych trendów ostatnich miesięcy. Po erze dopasowanych rurek, nadszedł czas na luźniejsze kroje, które łączą w sobie wygodę, styl i uniwersalność. Wiele pań obawia się, że szerokie spodnie dodadzą im niepotrzebnych kilogramów, jednak klucz leży w odpowiedniej stylizacji. W zestawieniu z podkreśloną talią, krótszym topem lub dobrze dopasowaną marynarką, potrafią one fantastycznie wydłużyć sylwetkę i dodać jej lekkości. Tajemnica tkwi w zachowaniu odpowiednich proporcji i umiejętnym łączeniu elementów ubioru. Warto podkreślić, że szerokie dżinsy pasują do każdego typu figury i nie są zarezerwowane wyłącznie dla nastolatek. To doskonały wybór również dla kobiet po 40. i 50. roku życia, gwarantujący wygodę, swobodę ruchów oraz nowoczesny, stylowy wygląd.

Anna Dereszowska i Jennifer Lopez w szerokich dżinsach. Ten trend to absolutny hit

Trend na spodnie o fasonie "wide leg" zyskał również uznanie wśród znanych osobistości. W szerokich dżinsach coraz częściej prezentują się takie gwiazdy jak Aneta Zając, Anna Dereszowska czy niezaprzeczalna ikona stylu i wyznaczająca trendy Jennifer Lopez. Każda z nich udowadnia, że ten rodzaj spodni można nosić na wiele różnych sposobów – od luźnych, codziennych zestawów, po eleganckie i bardzo kobiece stylizacje. Szerokie dżinsy pokazują, że moda może łączyć w sobie wygodę i spektakularny efekt. Wystarczy trochę wyczucia, aby skomponować strój, który wyeksponuje atuty figury i doda pewności siebie każdej kobiecie, bez względu na jej wiek.

Ten model dżinsów wygląda świetnie na każdym typie sylwetki. Anna Dereszowska i Aneta Zając pokochały ten fason
