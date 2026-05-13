Chasing Sunsets nowy zapach od Maison Margiela przywołuje wspomnienie złotej godziny na plaży w Ipanemie

KOJĄCE CIEPŁO TROPIKALNEJ UCIECZKI

Ta ulotna chwila znajduje swoje trwałe odbicie w zapachu Chasing Sunsets. Kompozycja rozwija się stopniowo — warstwa po warstwie — niczym narastające oczekiwanie na idealny moment zachódu słońca. Jego podstawą jest aksamitne ciepło akordu mango wzbogaconego esencją kardamonu. Blask ostatnich promieni słońca oddaje świetlista kompozycja słonecznych białych kwiatów, którego fundamentem jest esencja drzewa sandałowego. Ten bogaty, owocowy zapach pozostaje w doskonałej równowadze, tworząc zmysłową, niemal odurzającą aurę, która długo utrzymuje się na skórze.

HOŁD DLA BOSSA NOVY I BYCIA RAZEM

Poza samą kompozycją zapachową Chasing Sunsets jest również olfaktorycznym hołdem dla ducha tej chwili — muzyki Bossa Nova. To coś więcej niż rytm. Ta wyjątkowa fuzja samby i jazzu, narodziła się z brazylijskiej lekkości, kreatywności i optymizmu, a swoją elegancką prostotą na zawsze zapisała się w historii złotej ery Ipanemy. To właśnie Bossa Nova była ścieżką dźwiękową tamtych zachodów słońca — niosąc ze sobą spokój, wyrafinowaną harmonię i subtelną zmysłowość. Wypełniała te godziny uczuciem delikatnej nostalgii, tej charakterystycznej saudade — czułej, lekko melancholijnej tęsknoty za tym, co minione, a wciąż bliskie.

Ten zapach uchwyca tę wyjątkową więź: świetlistą mieszankę iskrzących, tropikalnych akordów splecionych z ciepłem złotej godziny, słodycz rytmu unoszącą się jeszcze w brazylijskim powietrzu i to szczególne poczucie bycia razem. Owoce, kremowa miękkość i słoneczna energia składają się na Chasing Sunsets — jak na ulotny moment zanurzony w duchu Bossa Novy, do którego można wracać raz po raz, za jednym psiknięciem.

Zapach Chasing Sunsets będzie dostępny w pojemności: 100ml, 30ml, and 10ml wraz z dedykowaną świecą.

Autor: Maison Margiela/ Materiały prasowe

