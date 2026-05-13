Chasing Sunsets nowy zapach od Maison Margiela przywołuje wspomnienie złotej godziny na plaży w Ipanemie

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-13 10:04

Maison Margiela Fragrances przedstawia Chasing Sunsets — nowy zapach z kultowej kolekcji Replica, inspirowany wspomnieniami, które zostają z nami na długo. Ta kompozycja przenosi nas na brazylijską plażę Ipanema w 1965 roku i odtwarza magię zachodu słońca, który chce się zobaczyć do ostatniej sekundy. To zamknięte w butelce uczucie, gdy biegniesz w stronę brzegu, wiedząc, że za chwilę wydarzy się coś ulotnego i pięknego. Chwila tuż przed zachodem słońca jest doświadczeniem znanym każdemu: krótkim, intensywnym, zapadającym w pamięć na zawsze.

Autor: Maison Margiela/ Materiały prasowe

KOJĄCE CIEPŁO TROPIKALNEJ UCIECZKI 

Ta ulotna chwila znajduje swoje trwałe odbicie w zapachu Chasing Sunsets. Kompozycja rozwija się stopniowo — warstwa po warstwie — niczym narastające oczekiwanie na idealny moment zachódu słońca. Jego podstawą jest aksamitne ciepło akordu mango wzbogaconego esencją kardamonu. Blask ostatnich promieni słońca oddaje świetlista kompozycja słonecznych białych kwiatów, którego fundamentem jest esencja drzewa sandałowego. Ten bogaty, owocowy zapach pozostaje w doskonałej równowadze, tworząc zmysłową, niemal odurzającą aurę, która długo utrzymuje się na skórze.

HOŁD DLA BOSSA NOVY I BYCIA RAZEM 

Poza samą kompozycją zapachową Chasing Sunsets jest również olfaktorycznym hołdem dla ducha tej chwili — muzyki Bossa Nova. To coś więcej niż rytm. Ta wyjątkowa fuzja samby i jazzu, narodziła się z brazylijskiej lekkości, kreatywności i optymizmu, a swoją elegancką prostotą na zawsze zapisała się w historii złotej ery Ipanemy. To właśnie Bossa Nova była ścieżką dźwiękową tamtych zachodów słońca — niosąc ze sobą spokój, wyrafinowaną harmonię i subtelną zmysłowość. Wypełniała te godziny uczuciem delikatnej nostalgii, tej charakterystycznej saudade — czułej, lekko melancholijnej tęsknoty za tym, co minione, a wciąż bliskie. 

Ten zapach uchwyca tę wyjątkową więź: świetlistą mieszankę iskrzących, tropikalnych akordów splecionych z ciepłem złotej godziny, słodycz rytmu unoszącą się jeszcze w brazylijskim powietrzu i to szczególne poczucie bycia razem. Owoce, kremowa miękkość i słoneczna energia składają się na Chasing Sunsets — jak na ulotny moment zanurzony w duchu Bossa Novy, do którego można wracać raz po raz, za jednym psiknięciem. 

Zapach Chasing Sunsets będzie dostępny w pojemności: 100ml, 30ml, and 10ml wraz z dedykowaną świecą.

