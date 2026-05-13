Dlaczego organizm nie ma energii, mimo że „Wszystko robisz dobrze”

Witaminy z grupy B – bez nich organizm nie ma z czego czerpać energii

Witaminy z grupy B są niezbędne w procesach, które umożliwiają przekształcanie składników odżywczych w energię. Biorą udział w produkcji ATP, czyli podstawowego nośnika energii w komórkach, dzięki czemu organizm może realnie korzystać z tego, co dostarczamy mu wraz z dietą.

Ich niedobór nie zawsze jest oczywisty, ale może objawiać się w dość odczuwalny sposób: uczuciem zmęczenia mimo odpoczynku, brakiem wydolności w ciągu dnia czy trudnościami z koncentracją. W efekcie nawet dobrze zbilansowana dieta nie przynosi odczuwalnych rezultatów, jeśli brakuje ogniwa odpowiedzialnego za „uwalnianie” energii.

Układ nerwowy pod presją codzienności

Współczesny styl życia sprawia, że układ nerwowy pracuje niemal bez przerwy. Stały dopływ bodźców, multitasking i napięcie powodują, że organizm funkcjonuje na wysokich obrotach przez większość dnia. Witaminy z grupy B wspierają jego działanie na wielu poziomach – uczestniczą w przewodnictwie nerwowym, wspomagają produkcję neuroprzekaźników i pomagają utrzymać sprawność procesów poznawczych. Kiedy zaczyna ich brakować, pojawiają się pierwsze sygnały przeciążenia, które łatwo pomylić ze „zwykłym zmęczeniem”.

W dzisiejszych czasach, gdy tempo życia jest bardzo wysokie, a codzienność często wiąże się z napięciem i nadmiarem bodźców, szczególnie istotne staje się wsparcie układu nerwowego. Witaminy z grupy B odgrywają ważną rolę w jego prawidłowym funkcjonowaniu, wspierając reakcję organizmu na obciążenia dnia codziennego. Sprawnie działający układ nerwowy to fundament, który pozwala utrzymać równowagę i nadążyć za wymaganiami współczesnego stylu życia – mówi Anna Buła, Chemiczka, Dyrektor Komercyjny Formeds.

Nie tylko zmęczenie – jakie sygnały mogą świadczyć o niedoborach?

Objawy niedoboru witamin z grupy B często są niespecyficzne i rozwijają się stopniowo. Warto zwrócić uwagę szczególnie na sytuacje, w których:

trudniej jest się skupić i utrzymać uwagę

wracasz do tej samej myśli lub zadania kilka razy

pojawia się spadek energii mimo odpoczynku

odczuwasz rozdrażnienie lub przeciążenie

To subtelne sygnały, że organizm może potrzebować wsparcia na poziomie podstawowych procesów metabolicznych i neurologicznych.

Dlaczego tak łatwo o niedobory witamin z grupy B?

Witaminy z grupy B mają jedną istotną cechę – organizm nie magazynuje ich w znaczących ilościach (wyjątkiem jest częściowo witamina B12). Oznacza to, że ich poziom zależy od regularnej podaży, a nawet krótkotrwałe niedobory mogą szybko odbić się na samopoczuciu.

Na ich niedobór szczególnie narażone są osoby funkcjonujące w stresie, intensywnie pracujące umysłowo lub fizycznie, a także osoby na dietach roślinnych czy z zaburzeniami wchłaniania.

Aktywne formy witamin – co to właściwie oznacza?

Witaminy z grupy B mogą występować w różnych formach chemicznych, ale nie wszystkie są od razu gotowe do wykorzystania przez organizm. W wielu przypadkach najpierw muszą zostać przekształcone do tzw. form aktywnych metabolicznie.

W bardziej zaawansowanych formułach stosuje się właśnie takie aktywne formy – czyli takie, które organizm może wykorzystać bez dodatkowych etapów przekształcania. Oznacza to szybsze i bardziej efektywne wsparcie procesów metabolicznych.

W suplemencie BICAPS B complex od FORMEDS zastosowano m.in.:

L-metylofolian zamiast klasycznego kwasu foliowego (B9)

metylokobalaminę zamiast cyjanokobalaminy (B12)

P-5-P, czyli aktywną formę witaminy B6

Formy te są już gotowe do udziału w reakcjach enzymatycznych, dzięki czemu organizm nie musi ich najpierw „uaktywniać”.

Ma to szczególne znaczenie m.in. w przypadku folianów – u części osób (szacunkowo nawet 30–40% populacji) występują warianty genu MTHFR, które mogą ograniczać zdolność przekształcania zwykłego kwasu foliowego do jego aktywnej formy.

W kontekście skutecznej suplementacji coraz większą uwagę zwraca się na formę składników aktywnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku witamin z grupy B, które mogą występować w różnych postaciach. Formy metylowane, jako już aktywne biologicznie, są gotowe do wykorzystania przez organizm bez konieczności dodatkowych przemian. Takie rozwiązanie wspiera efektywne wykorzystanie witamin i lepiej wpisuje się w potrzeby współczesnej suplementacji – dodaje ekspertka.

Dlaczego witaminy z grupy B działają najlepiej razem?

Witaminy z grupy B nie działają w izolacji — większość procesów metabolicznych, w których uczestniczą, wymaga jednoczesnej obecności kilku z nich. Tworzą one system naczyń połączonych, wspierając te same szlaki w organizmie.

Witaminy z grupy B uczestniczą w wielu wspólnych szlakach metabolicznych, dlatego ich działanie ma charakter wzajemnie uzupełniający się. Z tego względu w suplementacji często rekomenduje się podejście kompleksowe, uwzględniające obecność wszystkich kluczowych witamin z tej grupy. Takie rozwiązanie pozwala na bardziej spójne wsparcie procesów zachodzących w organizmie – radzi Anna Buła, specjalistka Formeds. - Stosowanie ich w formie kompleksu ma większy sens niż suplementowanie pojedynczych witamin. Pozwala to na bardziej spójne wsparcie procesów odpowiedzialnych za produkcję energii, funkcjonowanie układu nerwowego i ogólną wydolność organizmu.

BICAPS B complex od FORMEDS to suplement zawierający 11 witamin z grupy B oraz składniki powiązane, które wspólnie wspierają kluczowe procesy metaboliczne. Formuła oparta jest na dobrze przyswajalnych, aktywnych formach, a jej czysty skład pozbawiony jest zbędnych dodatków.

Wsparcie także dla osób aktywnych

Rola witamin z grupy B nie ogranicza się wyłącznie do układu nerwowego. Są one równie istotne dla osób aktywnych fizycznie, ponieważ wspierają metabolizm energetyczny i pomagają organizmowi radzić sobie z wysiłkiem. Dodatkowo wpływają na prawidłową pracę serca i układu krążenia.

Kiedy warto pomyśleć o suplementacji?

Jeśli mimo dbania o dietę i regenerację pojawia się uczucie braku energii, spadek koncentracji lub ogólne przeciążenie organizmu, warto rozważyć wsparcie suplementacyjne. Witaminy z grupy B najlepiej przyjmować rano lub w ciągu dnia, ponieważ mogą działać pobudzająco, a kluczowa dla efektów jest ich regularność.

i Autor: FORMEDS/ Materiały prasowe