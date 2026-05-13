W pochmurne dni podaruj sobie światło! Na dobry humor i piękną cerę

Kontrolowana ekspozycja na światło słoneczne może przynosić korzyści. Ludzki organizm ewolucyjnie „nauczył się” wykorzystywać energię pochodzącą z czerwonego i bliskiejpodczerwieni światła słonecznego – długości fal wspierających funkcje komórkowe, procesy naprawcze skóry oraz jej ogólną kondycję.

Problem polega jednak na tym, że słońce emituje również promieniowanie UV oraz światło niebieskie, które przyspieszają procesy starzenia skóry, mogą prowadzić do przebarwień, anawet uszkodzeń DNA. Dlatego codzienna, całoroczna ochrona skóry pozostaje kluczowa. Rewolucja w beauty-tech: pełne spektrum światła bez jego negatywnych skutków

Marka ponownie redefiniuje segment beauty-tech, dostarczając korzyści światła słonecznego – ale bez jego szkodliwego promieniowania UV i niebieskiego.

Jak to możliwe?

Dzięki urządzeniu FAQ™ 502 – zaawansowanej technologii regeneracji skóry, która wykracza poza powierzchowne działanie, koncentrując się na przyczynach problemów skórnychna poziomie komórkowym, a nie jedynie na ich objawach. Urządzenie wspiera regenerację, odbudowę i poprawę kondycji skóry, działając w zgodzie z jej biologią, a nie wyłącznie na jej powierzchni.

Dotychczasowe urządzenia do terapii światłem czerwonym próbowały odtwarzać efekty działania słońca, wykorzystując pojedyncze długości fal LED (np. 650 nm, 850 nm). Ichskuteczność była jednak ograniczona, ponieważ naturalne światło słoneczne nie składa się z jednej długości fali, lecz z szerokiego, bogatego spektrum czerwieni. FAQ™ 502 jako pierwsze urządzenie do użytku domowego łączy technologię światła szerokopasmowego i wąskopasmowego. Dzięki temu oddziałuje na różne warstwy skóry naprecyzyjnie dobranych głębokościach – w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego światła słonecznego, jednak bez jego szkodliwych komponentów UV i światła niebieskiego.

FAQ™ 500: współdziałanie światła szerokiego i wąskiego spektrum

Urządzenia FAQ™ 500 jako pierwsze w segmencie domowej pielęgnacji łączą technologie światła szerokopasmowego i wąskopasmowego. Pozwala to na odtworzenie synergicznychefektów naturalnego światła przy jednoczesnym wyeliminowaniu jego szkodliwych elementów.

Co równie istotne – technologia ta umożliwia precyzyjne oddziaływanie na różne warstwy skóry i na różnych głębokościach, dokładnie tak jak robi to światło słoneczne.

Światło szerokopasmowe (światło pulsacyjne, 590–1200 nm)

Dociera do wielu warstw skóry (naskórka oraz środkowej i głębokiej skóry właściwej), jednocześnie odpowiadając na kilka problemów skórnych. Wspiera regenerację skóry,pomagając redukować przebarwienia (plamy starcze, melasma), rumień, trądzik różowaty oraz drobne blizny.

Światło wąskopasmowe (czerwone + bliska podczerwień LED)

Wykorzystuje pojedyncze długości fal, które przenikają skórę na określone głębokości. Czerwone światło (650 nm) działa powierzchniowo, natomiast bliska podczerwień (850 nm)dociera głębiej, wspierając procesy naprawcze komórkowe. Pomaga redukować drobne zmarszczki, poprawiać koloryt skóry, zmniejszać wypryski oraz stany zapalne.

Technologia w standardzie Swiss engineering

Urządzenie zostało opracowane zgodnie ze szwajcarską inżynierią i oferuje regulację intensywności oraz inteligentne sterowanie poprzez aplikację mobilną z treningami wideo.Zapewnia efekty na poziomie gabinetowym – w warunkach domowych. FAQ™ 500 jest ładowane przez USB, w pełni wodoodporne i zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania.

Idealne połączenie: FAQ™ Red Light Peptide Serum

Terapia światłem zyskuje jeszcze większą skuteczność w połączeniu z antyoksydacyjnym serum. Formuła została opracowana tak, aby współpracować z terapią LED i wzmacniać jej efekty. Zawiera m.in. peptydy stymulujące produkcję kolagenu, rozświetlający ekstrakt z narcyza morskiego, nawilżający kwas hialuronowy, łagodzącą zieloną herbatę oraz regenerującą wąkrotę azjatycką (Cica).

Serum:

optymalizuje działanie światła LED dzięki składnikom reagującym na światło,

przygotowuje skórę do maksymalnej absorpcji terapii,

przyspiesza widoczne efekty w zakresie kolorytu, struktury i nawilżenia,

wzmacnia barierę ochronną skóry pomiędzy zabiegami.

Urządzenie FAQ 502 jest dostępne w sklepie foreo.com, a kosmetyki marek FOREO i FAQ są dostępne w sklepach online: douglas.pl, notino.pl, sephora.pl, westwing.pl, answear.com oraz foreo.com.