Krok w stronę słońca - poznaj najgorętsze trendy obuwnicze od OCHNIK na lato 2026

Modele na sezon lato 2026 doskonale komponują się nie tylko ze zwiewnymi sukienkami czy lnianymi spodniami, ale także z bardziej eleganckimi, biznesowymi stylizacjami. Kolekcja opiera się na wysokiej jakości materiałach, lekkich konstrukcjach, naturalnej kolorystyce oraz subtelnych detalach, które nadają projektom ponadczasowego charakteru.

Kolory inspirowane naturą

W sezonie letnim dominują odcienie inspirowane naturą - biel, piaskowe beże, karmel, ciepłe brązy, wanilia oraz złoto. Stonowaną paletę przełamuje intensywna, soczysta fuksja, która dodaje stylizacjom energii i wyrazistości.

Kolekcja damska

W damskiej odsłonie kolekcji znajdziemy sandały, klapki, baleriny oraz mokasyny. Miękkie skóry, subtelne plecionki, lekkie materiały i minimalistyczne detale idealnie wpisują się w estetykę letniego sezonu.

Na szczególną uwagę zasługują zamszowe modele w odcieniu fuksji, ozdobione trójwymiarowymi kwiatami. To propozycje stworzone z myślą o kobietach, które lubią modę pełną charakteru i kobiecych akcentów.

Letnie sandały i klapki dostępne są zarówno w minimalistycznych fasonach, jak i bardziej eleganckich wariantach ze złotymi detalami, połyskującymi wykończeniami czy dekoracyjnymi klamrami.

W kolekcji pojawiają się także złote baleriny bez pięty. Delikatny połysk dodaje im wyrafinowania i sprawia, że doskonale sprawdzają się zarówno podczas formalnych okazji, jak i w codziennych letnich stylizacjach.

Nowością w sezonie są zamszowe sandały na platformie oraz damskie klapki na słupku, które wyraźnie nawiązują do estetyki retro. Charakterystyczne fasony łączą wygodę z modowym wyrazem, nadając letnim stylizacjom nieco nonszalancji i stylowego vintage’owego charakteru.

W kolekcji balerin OCHNIK proponuje plecione modele dostępne w kilku kolorach: czerni, karmelu i brązie. Pleciona faktura subtelnie nawiązuje do estetyki marynistycznej, zachowując jednocześnie lekki, wakacyjny charakter.

Kolekcja męska

Męska moda na sezon letni stawia przede wszystkim na wygodę, lekkość oraz uniwersalną elegancję. W kolekcji dominują mokasyny z miękkiego zamszu, lekkie półbuty, a także sandały i klapki wykonane z wysokiej jakości skóry. Nie zabrakło również klasycznych białych sneakersów, które sprawdzą się na praktycznie wiele letnich okazji.

Obuwie od OCHNIK doskonale komponuje się z letnią lnianą odzieżą oraz codziennymi stylizacjami utrzymanymi w miejskim stylu casual.

W męskich sandałach i klapkach uwagę zwraca przede wszystkim wysoka jakość wykonania oraz funkcjonalność. Nowoczesne modele z szerokimi paskami i lekkimi podeszwami zapewniają komfort nawet podczas najbardziej upalnych dni.

Projektanci kolekcji postawili na stonowaną kolorystykę - dominują odcienie oliwkowe, chłodne beże, brązy oraz klasyczna czerń. To paleta idealnie wpisująca się zarówno w letnią modę miejską, jak i wakacyjne wyjazdy.

Kolekcja OCHNIK na lato 2026 pokazuje, że współczesna moda coraz mocniej stawia na równowagę pomiędzy stylem a komfortem. To sezon lekkości, świeżości, naturalnych inspiracji i eleganckich detali, które pozwalają tworzyć nowoczesne, swobodne stylizacje na każdą okazję.

