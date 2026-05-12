Tysiące publikacji na TikToku! Influencerki zgodnie powtarzają: Lepszy niż mój były... krem

Garnier Vitamin C Fresh & Bright nawilżający krem-sorbet dodający blasku

Nową generację nawilżenia może wprowadzić do pielęgnacji nawilżający krem-sorbet dodający blasku Garnier Vitamin C Fresh & Bright. Jego ultralekka, odświeżająca, przypominająca sorbet formuła błyskawicznie wchłania się w skórę, zapewniając 24-godzinne* nawilżenie, a do tego dodaje jej blasku. Za efekt odpowiada 4% formuła [Niacynamid + Witamina C]:

Niacynamid – inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, rozświetla, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Witamina C – silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

Rezultaty potwierdzone klinicznie:

Rozświetla skórę.

Redukuje widoczność przebarwień o 47% w ciągu zaledwie 1 tygodnia**.

Zapewnia całodzienną kontrolę sebum.

Krem-sorbet okiem ekspertki

Popularność kremu-sorbetu w mediach społecznościowych może wynikać z tego, że formuła jest przyjazna skórze i użytkowniczkom/użytkownikom z wielu powodów. Co dokładnie mówi na ten temat ekspertka? Poniżej wypowiedź dr n. med. Małgorzaty Marcinkiewicz, dermatolog, członkini międzynarodowej rady dermatologów Garnier:

Rynek kosmetyczny ciągle się rozwija. Pojawiają się formuły typu sorbet, które odpowiadają na zmianę oczekiwań wobec pielęgnacji. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście cieplejszych miesięcy, kiedy skóra gorzej toleruje cięższe konsystencje.

W tym przypadku istotny jest zarówno skład preparatu, zawartość antyoksydantu w postaci witaminy C i substancji wspomagającej naskórek w zachowaniu nawilżenia, zmniejszenia stanów zapalnych, jak niacynamid, jak i sposób, w jaki produkt zachowuje się na skórze. Lekka, łatwa w aplikacji formuła sorbetu sprawia, że nałożenie preparatu jest szybkie i przyjemne, a to dla mnie jako praktyka ma ogromne znaczenie, bo zwiększa regularność stosowania.

Z punktu widzenia dermatologa to kluczowe. Skuteczność pielęgnacji bardzo często zależy nie od samego składnika, ale od tego, czy pacjent rzeczywiście używa produktu konsekwentnie.

Formuły typu sorbet wpisują się w ten kierunek. Są lekkie, komfortowe i łatwe do włączenia w codzienną rutynę, bez efektu obciążenia skóry.