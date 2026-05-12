BIELENDA Skin Clinic Professional – nowa odsłona bestsellerowej linii

Formuły produktów opierają się na starannie dobranych składnikach aktywnych, które działają wielokierunkowo i komplementarnie. Enzymy roślinne, takie jak: papaina, bromelaina i ficyna, odpowiadają za łagodne, ale skuteczne złuszczanie martwego naskórka, poprawiając strukturę skóry i przywracając jej świeżość. Kluczową rolę odgrywają także zaawansowane kompleksy nawilżające, w tym różne formy kwasu hialuronowego oraz trehaloza, które wspierają utrzymanie optymalnego poziomu nawodnienia i elastyczności skóry. Obecność prebiotyków dodatkowo wzmacnia mikrobiom skóry, wspierając jej naturalne mechanizmy obronne i równowagę. Uzupełnieniem działania są składniki regenerujące i ochronne, takie jak: peptyd miedziowy, ektoina, niacynamid, pantenol oraz witamina E, które wspierają odbudowę skóry, łagodzą podrażnienia i chronią przed stresem oksydacyjnym. Linia obejmuje również produkty zapewniające wysoką ochronę przeciwsłoneczną dzięki nowoczesnym filtrom UV, co pomaga zapobiegać fotostarzeniu i utracie nawilżenia.

Bielenda Skin Clinic Professional tworzy spójny system pielęgnacyjny, który nie tylko poprawia kondycję skóry, ale także przywraca jej komfort, miękkość i naturalny, promienny wygląd. To linia dopasowana do różnych potrzeb cery, w szczególności suchej, odwodnionej i wymagającej ukojenia.

Peeling gommage złuszczająco-rozświetlający BIELENDA Skin Clinic Professional 35 zł (40 g)

Peeling gommage złuszczająco-rozświetlający został stworzony z myślą o każdym rodzaju cery, w szczególności suchej i wrażliwej. Multienzymatyczna formuła rozpoznaje martwe komórki i usuwa je bez naruszenia zdrowej warstwy rogowej naskórka. Trzy synergicznie działające składniki w szybkim czasie przynoszą zauważalne efekty. Papaina (enzym pozyskiwany z owoców papai) skutecznie, lecz łagodnie usuwa zrogowaciały naskórek, działa subtelnie, pozostawiając skórę miękką, gładką i pełną naturalnego blasku. Bromelaina (enzym pozyskiwany z ananasa) stopniowo rozpuszcza martwe komórki naskórka, dzięki czemu powierzchnia skóry staje się bardziej jednolita i wygładzona. Ficyna (enzym pochodzący z fig) odświeża, wygładza i zmiękcza, pozostawiając przyjemną w dotyku strukturę. W efekcie cera wygląda jaśniej i zdrowiej, z wyraźnie podkreślonym, naturalnym blaskiem. Peeling gommage łączy w sobie działanie peelingu enzymatycznego z mechanicznym, kremowa konsystencja zasycha po nałożeniu na skórę, jest usuwana poprzez rolowanie palcami.

Krem odbudowująco-regenerujący 6w1 BIELENDA Skin Clinic Professional 27 zł (40 ml)

Mulitifunkcyjna formuła 6w1: krem, baza pod makijaż, mleczko oczyszczające, maska nawilżająca, regeneracja po opalaniu oraz pielęgnacja po goleniu łączy w sobie substancje aktywne z kompatybilnymi składnikami biologicznie czynnymi, które poprzez synergiczne działanie przynoszą w szybkim czasie zauważalne efekty. Formuła produktu opartajest na: prebiotykach (wspierają naturalny mikrobiom, pomagając utrzymać skórę w dobrej kondycji), peptydzie miedziowym (ujędrniają i uelastyczniają skórę) oraz ektoinie (nawilża, wpływa na zmniejszenie transepidermalnej utraty wody, działa kojąco). Produkt został stworzony z myślą o skórze suchej, odwodnionej, wymagającej regeneracji iukojenia.

Sztyft nawilżająco-ochronny SPF 50 BIELENDA Skin Clinic Professional 35 zł (18 g)

Wielozadaniowy sztyft nawilżająco-ochronny łączy wysoką fotoprotekcję z codzienną pielęgnacją skóry, oferując wygodną formę aplikacji oraz kompleksowe wsparcie dla każdego rodzaju cery, szczególnie tej wymagającej intensywnego nawilżenia i naturalnego rozświetlenia. Formuła oparta na nowoczesnych filtrach przeciwsłonecznych zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, pomagając zapobiegać fotostarzeniu oraz przesuszeniu skóry. Skład produktu wzbogacono o cztery formy kwasu hialuronowego, które działają wielopoziomowo, wspierając utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia oraz elastyczności naskórka. Uzupełnieniem formuły jest witamina E znana ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, wspierających ochronę skóry przed stresem oksydacyjnym. Bogata, emolientowa baza zapewnia skórze miękkość i komfort, jednocześniewzmacniając warstwę ochronną naskórka. Precyzyjny aplikator umożliwia wygodne i równomierne rozprowadzenie produktu w miejscach szczególnie narażonych na intensywne działanie promieni słonecznych, takich jak: usta, nos, płatki uszu, kark czy ramiona. Sztyft pozostawia na skórze subtelny efekt „glossy glow”, który podkreśla naturalny blask cery, utrzymuje uczucie nawilżenia i nadaje skórze zdrowy, świeży wygląd.

Płatki tonizująco-nawilżające BIELENDA Skin Clinic Professional 30 zł (50 szt)

Płatki tonizująco-nawilżające inspirowane są koreańskimi trendami pielęgnacyjnymi, które łączą skuteczną tonizację z intensywnym nawilżeniem skóry. Formuła oparta jest na synergii składników aktywnych, takich jak: kwas hialuronowy (w czterech formach), który wspiera wielopoziomowe nawilżenie skóry, poprawiając jej elastyczność i wygładzenie,trehalozy wzmacniającej zdolność naskórka do zatrzymywania wilgoci oraz prebiotyków wspierających naturalną mikrobiotę skóry, przyczyniając się do jej lepszej kondycji i odporności na czynniki zewnętrzne. Dodatkowe składniki, w tym niacynamid czy pantenol wspomagają regenerację, działają kojąco i poprawiają kondycję cery. Płatki mogą byćstosowane na dwa sposoby – jako codzienny etap tonizacji poprzez delikatne przetarcie oczyszczonej skóry twarzy, szyi i dekoltu lub jako ekspresowa maska nawilżająca, pozostawiona na skórze do wchłonięcia, co czyni produkt uniwersalnym rozwiązaniem odpowiednim dla każdego rodzaju cery. Produkt zapewnia wygodną i higieniczną aplikacjędzięki dołączonej pęsecie oraz 50 silnie nasączonych płatków w opakowaniu.

i Autor: Bielenda/ Materiały prasowe

i Autor: Bielenda/ Materiały prasowe