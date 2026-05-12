Fatalna pogoda zostanie na dłużej. To nie tylko zimni ogrodnicy. Pokazali wszystkie szczegóły

Konrad Marzec
2026-05-12 11:00

Opady deszczu i burze do końca drugiej dekady maja? Prognoza pogody dla Polski nie wygląda optymistycznie. Połowa miesiąca kojarzy nam się z takimi zjawiskami jak "zimna Zośka", czy "zimni ogrodnicy". Niestety, chłód to zaledwie ułamek problemów pogodowych, z którymi zmierzą się Polacy. Sprawdź, jaka będzie pogoda w weekend i gdzie będzie najgorzej.

Opady deszczu w prognozie pogody dla Polski

Opady deszczu w prognozie pogody dla Polski

Jaka będzie pogoda w dniach 12-17 maja? Deszcz i burze w prognozach

Na początku drugiej dekady maja pisaliśmy o niekorzystnych prognozach dla naszego kraju. Synoptycy z IMGW zapowiadali deszcze, burze i towarzyszący im porywisty wiatr. Dodatkowo mówiło się o załamaniu pogody w kontekście wyraźnego ochłodzenia. Co więcej - ogrodnicy martwią się nadejściem "zimnej Zośki" i "zimnych ogrodników". Przymrozki mogą zaatakować m.in. w centrum kraju i na krańcach południowych. Na przymrozki szczególnie wrażliwe są:

  • pomidory,
  • ogórki,
  • cukinie
  • oraz dynie

Niestety, mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują coś jeszcze. Opady deszczu w całym kraju znajdujemy w prognozach od 12 do 14 maja. Synoptycy ostrzegają również przed burzami. Miejscami, głównie w zachodniej części kraju, przelotne opady deszczu a w pasie od Opolszczyzny po Pomorze Gdańskie miejscami burze - to fragment prognozy na 14/15 maja.

W weekend wyraźnie się ociepli, zwłaszcza na wschodzie, ale deszcze i burze nadal będą niepokoić Polaków. Spragnieni przyjemniejszej pogody powinni się udać na północny zachód. Na ten moment eksperci z IMGW kreślą scenariusz z ponurymi sobotą i niedzielą, a na wyraźny przełom przyjdzie nam poczekać do kolejnego tygodnia.

Przełom w pogodzie już 18 maja? Nowa prognoza IMGW

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wynika, że znacznie przyjemniejszy ma być poniedziałek (18 maja 2026 r.). Na niebie zobaczymy zdecydowanie więcej słońca, a deszcz będzie jedynie przelotnym zjawiskiem. Prognozy średnioterminowe na końcówkę maja są dość korzystne. Temperatury wyraźnie przekroczą 20 stopni, a burzowych i deszczowych dni ma być zdecydowanie mniej niż w drugiej dekadzie miesiąca.

W analizie prognoz pogody powoli spoglądamy w kierunku lata. Co ciekawe - osoby planujące wakacyjny urlop w kraju powinny szczególnie zwrócić uwagę na czerwiec, który ma być wyjątkowo gorący i wyraźnie cieplejszy od wieloletniej normy.

