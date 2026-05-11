Pracownicy teatru złapali ulicznego bandytę! Zaczepiał, bił i wyzywał

Pracownicy teatru zatrzymali agresywnego mężczyznę. Atakował kobiety w Toruniu

Wszystko zaczęło się w czwartek, 7 maja, na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. W mediach społecznościowych pojawiły się ostrzeżenia przed agresywnym mężczyzną, który miał zaczepiać kobiety w okolicach ulicy Słowackiego. Jedna z internautek opisała na forum internetowym, że mężczyzna podszedł do niej i jej koleżanki, opluł je, wyzywał, a następnie uderzył jedną z kobiet pięścią w twarz. Na miejsce została wezwana policja, ale sprawcy nie udało się wtedy zatrzymać. Według relacji świadków mężczyzna miał ponad 30 lat i blisko dwa metry wzrostu. Jednej z kobiet udało się zrobić zdjęcie jego ubrania, gdy oddalał się z miejsca zdarzenia. Policja rozpoczęła poszukiwania i apelowała do mieszkańców o ostrożność.

Przełom nastąpił już następnego dnia. Poszukiwany mężczyzna pojawił się w okolicy Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. W tym czasie na dużej scenie trwał montaż scenografii, dlatego techniczne wejście na zaplecze było otwarte. Jak relacjonowała rzeczniczka teatru Marta Wudarska, z budynku nagle dobiegły hałasy i krzyki. Pracownicy techniczni zauważyli mężczyznę, który dostał się na zaplecze sceny przez okno techniczne. Według świadków miał uciekać przed policją. Pracownicy teatru szybko zareagowali. Obezwładnili wyrywającego się mężczyznę i przytrzymali go do czasu przyjazdu policji. Funkcjonariusze przejęli zatrzymanego na miejscu. Okazało się, że to właśnie mężczyzna poszukiwany po ataku na kobiety na Bydgoskim Przedmieściu.

Uliczne ataki to nie jedyne, co zrobił 35-late. Kradł i znieważał policjanta

Jak poinformowała podkomisarz Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, zatrzymany to 35-latek. Jest podejrzewany o groźby karalne, naruszenie nietykalności kobiety oraz kradzież alkoholu o wartości prawie 4 tysięcy złotych. Podczas zatrzymania miał także znieważyć policjanta. Postawa pracowników teatru spotkała się z dużym uznaniem mieszkańców i internautów. W sieci pojawiło się wiele komentarzy chwalących ich szybką reakcję i odwagę. Sami pracownicy nie chcieli szerzej komentować całego zdarzenia. Policja nadal prowadzi czynności w tej sprawie. Śledczy wyjaśniają dokładny przebieg zdarzeń i sprawdzają, czy mężczyzna może mieć związek z innymi podobnymi incydentami w mieście.

