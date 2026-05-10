Parafianie żegnają uwielbianego proboszcza. „Towarzyszył nam w najważniejszych chwilach życia”

Alicja Franczuk
2026-05-10 11:07

Niezwykle smutne wieści w niedzielny poranek przekazała Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie (woj. kujawsko-pomorskie). W nocy do Domu Ojca odszedł ksiądz Andrzej Nowak - wieloletni proboszcz parafii. „Był kapłanem oddanym Bogu i ludziom. Zawsze bliski parafianom, otwarty na drugiego człowieka, pełen spokoju, pokory i troski. Jego obecność pozostanie na zawsze częścią historii naszej wspólnoty i naszych osobistych wspomnień” - wspominają pogrążeni w smutku parafianie.

śp. ksiądz Andrzej Nowak

Autor: Facebook / Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie; Martyn Jandula/ Shutterstock

Nie żyje ks. Andrzej Nowak

W niedzielny ranek (10 maja) wierni z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie pogrążyli się w smutku. W mediach społecznościowych parafii pojawiła się druzgocąca wiadomość o śmierci księdza proboszcza. „Z głębokim smutkiem i bólem serca informujemy, że w nocy z 9 na 10 maja 2026 roku odszedł do Domu Ojca nasz Proboszcz, śp. ksiądz Andrzej Nowak” - poinformowała parafia za pośrednictwem Facebooka.

„Ksiądz Andrzej przez wiele lat posługiwał w naszej parafii, będąc dla nas nie tylko duszpasterzem, ale także człowiekiem ogromnego serca, dobroci i życzliwości. Towarzyszył nam w najważniejszych chwilach życia – chrzcił nasze dzieci, błogosławił małżeństwa, umacniał nas słowem Bożym, odwiedzał chorych i wspierał każdego, kto potrzebował pomocy czy rozmowy” - czytamy w długim wpisie.

Jak podkreślają autorzy wpisu, zmarły ksiądz był oddany Bogu i ludziom. „Zawsze bliski parafianom, otwarty na drugiego człowieka, pełen spokoju, pokory i troski. Jego obecność pozostanie na zawsze częścią historii naszej wspólnoty i naszych osobistych wspomnień” - wspominają wierni.

Kiedy pogrzeb ks. Andrzeja Nowaka?

Oprócz pięknych słów o zmarłym księdzu, w emocjonalnym wpisie nie zabrakło prośby o modlitwę za jego duszę. „Dziękujemy Bogu za dar życia i kapłańskiej posługi księdza Andrzeja. Wdzięczni za wszystko dobro, które pozostawił po sobie, prosimy wszystkich parafian o modlitwę w intencji Zmarłego Proboszcza” - proszą przedstawiciele parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej.

Data ostatniego pożegnania zmarłego kapłana nie jest jeszcze znana. Jak czytamy w mediach społecznościowych parafii, informacje o terminie uroczystości pogrzebowych zostaną podane w osobnym komunikacie.

Wierni żegnają uwielbianego proboszcza

Pod wpisem w mediach społecznościowych, informującym o śmierci księdza proboszcza, wylała się fala komentarzy. Wierni żegnają w nich uwielbianego duchownego.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie”

„Bardzo przykro. Księże Andrzeju dziękujemy za posługę”

„Był przyjacielem pielgrzymki Lubin Gietrzwałd do zobaczenia w domu Boga Naszego”

- piszą pod czarno-białym zdjęciem księdza.

