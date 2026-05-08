Chłód nie przestraszył fanów z Motoareny! Znajdź się na zdjęciach z meczu Apator - Falubaz

Konrad Marzec
2026-05-08 19:59

Jeszcze przed weekendem kibice emocjonowali się żużlowym pojedynkiem PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra. Frekwencja na Motoarenie ponownie dopisała. Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu Apator - Falubaz i poszukajcie się w galerii!

Tak kibicowaliście podczas meczu PRES Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Bez zorganizowanej grupy fanów Stelmet Falubazu Zielona Góra, z efektowną kartoniadą gospodarzy i - ponownie - zadowalającą frekwencją - tak wyglądał mecz PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra pod względem kibicowskim. Sympatycy "Aniołów" nie przestraszyli się chłodniejszej pogody i licznie stawili się na Motoarenie. Po ostatnim dreszczowcu z Bayersystem GKM-em Grudziądz, Piotr Baron i jego ludzie liczyli na spokojniejszy wieczór. Naszych czytelników zachęcamy do poszukania się na zdjęciach kibiców, które prezentujemy w poniższej galerii. Autorem jest Piotr Lampkowski z "Super Expressu".

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra 54:36

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 54

  • 9. Patryk Dudek - 9+1 (3,2*,1,1,2)
  • 10. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)
  • 11. Norick Bloedorn - 5+2 (1,1,1*,2*)
  • 12. Mikkel Michelsen - 6+1 (3,0,2,0,1*)
  • 13. Emil Sajfutdinow - 10+2 (2*,3,3,0,2*)
  • 14. Mikołaj Duchinski - 3+1 (2*,1,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 6 (3,0,3)
  • 16. Bartosz Derek - NS

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 36

  • 1. Dominik Kubera - 5+2 (0,1*,2,2*,0,0)
  • 2. Michał Curzytek - 0 (0,-.-,-)
  • 3. Przemysław Pawlicki - 10+1 (2,3,2,2,1*,0)
  • 4. Andrzej Lebiediew - 9+2 (w/u,2*,1*,3,3)
  • 5. Leon Madsen - 7 (1,1,3,2,0)
  • 6. Mitchell McDiarmid - 2 (0,2,0)
  • 7. Oskar Hurysz - 1 (1,0,-)
  • 8. brak zawodnika

Bieg po biegu:

  • 1. (60,30) Dudek, Prz. Pawlicki, Bloedorn, Kubera - 4:2
  • 2. (61,10) Kawczyński, Duchiński, Hurysz, McDiarmid - 5:1 (9:3)
  • 3. (60,17) Michelsen, Sajfutdinow, Madsen, Curzytek - 5:1 (14:4)
  • 4. (59,65) Lambert, McDiarmid, Duchiński, Lebiediew (w/u) - 4:2 (18:6)
  • 5. (60,64) Prz. Pawlicki, Lebiediew, Bloedorn, Michelsen - 1:5 (19:11)
  • 6. (60,55) Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Kubera, Kawczyński - 3:3 (22:14)
  • 7. (60,10) Lambert, Dudek, Madsen, Hurysz - 5:1 (27:15)
  • 8. (60,47) Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Lebiediew, Duchiński - 3:3 (30:18)
  • 9. (60,10) Lambert, Kubera, Dudek, Lebiediew - 4:2 (34:20)
  • 10. (60,72) Madsen, Michelsen, Bloedorn, McDiarmid - 3:3 (37:23)
  • 11. (60,98) Lebiediew, Kubera, Dudek, Michelsen - 1:5 (38:28)
  • 12. (61,67) Kawczyński, Bloedorn, McDiarmid, Kubera - 5:1 (43:29)
  • 13. (60,79) Lambert, Madsen, Prz. Pawlicki, Sajfutdinow - 3:3 (46:32)
  • 14. (61,36) Lebiediew, Dudek, Michelsen, Kubera - 3:3 (49:35)
  • 15. (61,16) Lambert, Sajfutdinow, Madsen, Prz. Pawlicki - 5:1 (54:36)

Sędzia: Krzysztof MeyzeKomisarz toru: Maciej GłódWidzów: ok. 11 tysięcy

Szczegółowa relacja z piątkowego spotkania na Motoarenie dostępna jest w tym miejscu!

