Spektakularny popis kapitana w Toruniu. Kibice odetchnęli z ulgą

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra 54:36

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 54

9. Patryk Dudek - 9+1 (3,2*,1,1,2)

10. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)

11. Norick Bloedorn - 5+2 (1,1,1*,2*)

12. Mikkel Michelsen - 6+1 (3,0,2,0,1*)

13. Emil Sajfutdinow - 10+2 (2*,3,3,0,2*)

14. Mikołaj Duchinski - 3+1 (2*,1,0)

15. Antoni Kawczyński - 6 (3,0,3)

16. Bartosz Derek - NS

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 36

1. Dominik Kubera - 5+2 (0,1*,2,2*,0,0)

2. Michał Curzytek - 0 (0,-.-,-)

3. Przemysław Pawlicki - 10+1 (2,3,2,2,1*,0)

4. Andrzej Lebiediew - 9+2 (w/u,2*,1*,3,3)

5. Leon Madsen - 7 (1,1,3,2,0)

6. Mitchell McDiarmid - 2 (0,2,0)

7. Oskar Hurysz - 1 (1,0,-)

8. brak zawodnika

Bieg po biegu:

1. (60,30) Dudek, Prz. Pawlicki, Bloedorn, Kubera - 4:2

2. (61,10) Kawczyński, Duchiński, Hurysz, McDiarmid - 5:1 (9:3)

3. (60,17) Michelsen, Sajfutdinow, Madsen, Curzytek - 5:1 (14:4)

4. (59,65) Lambert, McDiarmid, Duchiński, Lebiediew (w/u) - 4:2 (18:6)

5. (60,64) Prz. Pawlicki, Lebiediew, Bloedorn, Michelsen - 1:5 (19:11)

6. (60,55) Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Kubera, Kawczyński - 3:3 (22:14)

7. (60,10) Lambert, Dudek, Madsen, Hurysz - 5:1 (27:15)

8. (60,47) Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Lebiediew, Duchiński - 3:3 (30:18)

9. (60,10) Lambert, Kubera, Dudek, Lebiediew - 4:2 (34:20)

10. (60,72) Madsen, Michelsen, Bloedorn, McDiarmid - 3:3 (37:23)

11. (60,98) Lebiediew, Kubera, Dudek, Michelsen - 1:5 (38:28)

12. (61,67) Kawczyński, Bloedorn, McDiarmid, Kubera - 5:1 (43:29)

13. (60,79) Lambert, Madsen, Prz. Pawlicki, Sajfutdinow - 3:3 (46:32)

14. (61,36) Lebiediew, Dudek, Michelsen, Kubera - 3:3 (49:35)

15. (61,16) Lambert, Sajfutdinow, Madsen, Prz. Pawlicki - 5:1 (54:36)

Sędzia: Krzysztof Meyze

Komisarz toru: Maciej Głód

Widzów: ok. 11 tysięcy

W trakcie pierwszej serii kibice z pierwszego łuku zaprezentowali efektowną oprawę pod hasłem "Obrońcy Tytułu". Gospodarze dostosowali się poziomem i zaczęli odjeżdżać przyjezdnym. Walkę nawiązał w zasadzie tylko Przemysław Pawlicki, który do ostatnich metrów atakował Patryka Dudka. Najefektowniejsza była akcja Emila Sajfutdinowa, który pod koniec pierwszego okrążenia wcisnął się przed Leona Madsena i zameldował się za plecami Mikkela Michelsena.

Iskierka nadziei dla Falubazu zapaliła się po wyścigu nr 5. Duet Pawlicki - Lebiediew poradził sobie z Bloedornem i bezbarwnym w tym przypadku Michelsenem. Chwilę później doszło do awarii maszyny startowej. Taśma poszła w górę niemal równo z zielonym światłem i sędzia Krzysztof Meyze przerwał wyścig. W trzecim podejściu obejrzeliśmy kapitalną walkę Sajfutdinowa z Pawlickim, z której zwycięsko wyszedł Rosjanin z polskim paszportem. Na koniec serii Patryk Dudek z Robertem Lambertem spokojnie powiększyli przewagę. Fani z Winnego Grodu znów załamywali ręce, obserwując bezradnego Leona Madsena.

Torunianie długo kontrolowali przebieg rywalizacji. Powody do zmartwień zapewniał właściwie tylko Michelsen, który w trzeciej serii łatwo dał się objechać bezbarwnemu wcześniej Madsenowi. Przełomu nie było też po równaniu toru. Były zawodnik Motoru Lublin i Włókniarza Częstochowa nie dał rady parze Lebiediew - Kubera. Zielonogórzan nie wyprzedził również Dudek i podopieczni Grzegorza Walaska odrobili część strat. Walkę o punkty meczowe wybił przyjezdnym z głowy duet Kawczyński - Bloedorn. Polsko-niemiecka para ponownie triumfowała 5:1, nie dając szans m.in. Kuberze.

Wyścig nr 13 był wyjątkowym momentem dla Roberta Lamberta. Kapitan PRES Toruń w genialnym stylu pokonał duet Madsen - Pawlicki. Najpierw tasował się z Polakiem, a na trzecim kółku fantastycznie wszedł pod reprezentanta Danii i zgarnął trójkę. Brytyjczyk przebił granicę 1000 punktów dla "Aniołów". W końcówce zapewnił sobie jeszcze komplet punktów i wspólnie z Sajfutdinowem dokonał kosmetyki wyniku na korzyść gospodarzy.

Falubaz oblał test w grodzie Kopernika. Zawiedli Leon Madsen i Dominik Kubera, a po drugiej stronie języczkiem u wagi był jedynie Michelsen. Pozostali liderzy stanęli na wysokości zadania, podobnie jak Antoni Kawczyński.