Barbara Nowacka kończy 51 lat! Mało kto wie, że w młodości występowała w popularnym programie

Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, była prezenterką programu "5-10-15" przez osiem lat.

Praca w "5-10-15" nauczyła ją dyscypliny, odpowiedzialności i zaangażowania. Pomimo że była to praca, wspomina ją jako "fajną".

Dzięki pracy w telewizji odkryła, że chce być "kreatorem, a nie opisywaczem", co skłoniło ją do kariery poza mediami, w sferze spraw społecznych. Udział w programie zapewnił jej pewność siebie przed kamerą i zrozumienie świata mediów, co okazało się przydatne w polityce.

Program "5-10-15" był jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów młodzieżowych Telewizji Polskiej, emitowanym przez blisko trzy dekady, od lat 80. do pierwszej dekady XXI wieku. Stanowił on trampolinę do kariery dla wielu znanych dziś postaci mediów, takich jak Piotr Kraśko czy Marcin Tyszka. Wśród prezenterów, którzy stawiali swoje pierwsze kroki w telewizji w tym programie, znalazła się również Barbara Nowacka, obecna minister edukacji.

Barbara Nowacka przez osiem lat była jedną z twarzy "5-10-15". Jej przygoda z programem rozpoczęła się dość nieoczekiwanie. Jak wspomina, twórcy show odwiedzili jej szkołę w poszukiwaniu młodych talentów. Nauczycielka języka polskiego, dostrzegając jej swobodę w wysławianiu się, wskazała ją jako potencjalną kandydatkę.

- Przyszła kamera do szkoły i szukała dzieciaka, który ładnie mówi po polsku. Moja pani polonistka wytypowała mnie i kolegę. Poszliśmy do jednego programu, a potem zaproszono nas na casting. No i ten casting udało mi się wygrać [...] i tak się znalazłam w programie - opowiada po latach.

Praca w programie "5-10-15"

Udział w programie, choć z pozoru mógł wydawać się jedynie dobrą zabawą, był dla młodej Barbary Nowackiej prawdziwą szkołą życia. Wymagał dyscypliny, odpowiedzialności i zaangażowania, co jak sama przyznaje, miało duży wpływ na jej późniejszy rozwój.

- Miałam 12, później 14 lat, 15, 16... A tu każda sobota wyjęta na pracę, gdzie trzeba być przygotowanym, odpowiedzialnym, Nagrywaliśmy, powtarzaliśmy. To było fajne, ale była to praca - wspominała ministra.

Doświadczenie zdobyte przed kamerą miało kluczowe znaczenie dla ukształtowania ścieżki zawodowej Barbary Nowackiej. Jak sama podkreśla, dzięki telewizji odkryła, czego nie chce robić w życiu, co doprowadziło ją do świadomego wyboru kariery poza mediami.

- Dzięki telewizji dowiedziałam się, czego w życiu nie chcę robić. Stwierdziłam, że chcę być kreatorem, a nie opisywaczem. Sprawy społeczne były dla mnie tak ważne, że nie mogłabym być po tej drugiej stronie - stwierdziła polityczka.

Udział w "5-10-15" wyposażył ją również w cenne umiejętności, które okazały się przydatne w jej późniejszej karierze politycznej.

- Przyzwyczajenie do kamery, żadnych stresów w studiu telewizyjnym, a wiem, że dla wielu polityków jest to barierą. My robiliśmy wiele różnych rzeczy. Prowadziliśmy festiwal teatralny, więc musieliśmy się uczyć występować przed publicznością. Więc to na pewno tak. Taka pewność siebie, zrozumienie świata mediów, ale z drugiej strony ja dzięki telewizji dowiedziałam się, czego nie chcę robić. Moim świadomym wyborem było to, że nie poszłam w karierę pogodynki, tylko chciałam zająć się konkretnymi problemami – podsumowała Barbara Nowacka.

