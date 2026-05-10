Te słowa Kwaśniewskiego o Tusku nagrano potajemnie! Bardzo nieprzyjemne epitety!

Piotr Margielewski
2026-05-10 5:00

W 2015 roku tygodnik "Do Rzeczy" opublikował stenogram z rozmowy, jaką Aleksander Kwaśniewski miał przeprowadzić z Ryszardem Kaliszem w słynnej warszawskiej restauracji "Sowa i przyjaciele". W rozmowie padały m.in. oskarżenia o korupcję w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale pojawiały się także wątki obyczajowe. Były prezydent z mecenasem mieli obgadywać Donalda Tuska. Padły tam słowa, jakoby był on "rudy i mściwy". Sam Kwaśniewski tłumaczył się później z tych słów, przekonując, że powtórzył on osąd kolegów, sam natomiast użyłby jednak innego sformułowania.

Donald Tusk, Aleksander Kwaśniewski

Autor: Marcin Gadomski, Paweł Dąbrowski/SE
  • Polską sceną polityczną ponad 10 lat temu wstrząsnęła afera taśmowa.
  • W warszawskiej restauracji "Sowa i przyjaciele" zamontowano potajemnie mikrofony.
  • Jedną z nagranych rozmów była ta pomiędzy Aleksandrem Kwaśniewskim a Ryszardem Kaliszem.
  • Padły tam nieeleganckie słowa o Donaldzie Tusku.

Rozmowa z restauracji

Tygodnik "Do Rzeczy" opublikował fragmenty rozmowy nagranej w restauracji "Sowa&Przyjaciele" w październiku 2013 r. Jej bohaterami byli Aleksander Kwaśniewski i Ryszard Kalisz. W "blisko 4,5-godzinnym" nagraniu pojawiają się różne zagadnienia. W jednym fragmencie spotkania politycy lewicy w mocnych słowach określali Donalda Tuska. - Rysiu pamiętaj, że na czele tego pół tego rządu stoi facet, który jest wyjątkowo mściwy. Jest rudy i mściwy - miał powiedzieć Kwaśniewski.

Kwaśniewski ostrzegł też Kalisza przed wyborami do europarlamentu. Radził byłemu szefowi swojej kancelarii, by ten unikał prowadzenia samochodu podczas kampanii. - Przecież jedziesz i nagle, bracie, wyrzucają ci jakiegoś psa, pijaczka pod koła. I możesz być najtrzeźwiejszy na świecie i tak masz już aferę pod tytułem, tłumaczyć się i tak dalej, tak dalej... - stwierdził Kwaśniewski.

Komentarz Kwaśniewskiego

Po publikacji nagrania Aleksander Kwaśniewski wystąpił w TVN24. Były prezydent tłumaczył, że jego spotkanie z Ryszardem Kaliszem było prywatne, odbyło się tuż po narodzinach pierworodnego syna mecenasa. – Czuję się trochę tak, jak w bardzo intymną sytuację, taką bardzo osobistą i bardzo prywatną wkraczają terroryści, gwałciciele – przyznał. Podkreślił, że poczuł się obdarty z „radości, prywatności, przyjaźni”.

Nawiązując do wątku słów o Donaldzie Tusku, były prezydent tłumaczył, że powtórzył jedynie osąd jednego z kolegów, że lider PO jest „rudy i mściwy”, bo sam użyłby jednak słowa „bezwzględny”.

