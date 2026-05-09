Sensacyjne słowa Putina. "Konflikt na Ukrainie może zmierzać do końca"

Władimir Putin deklaruje chęć spotkania z prezydentem Ukrainy. Powiedział, że wojna na Ukrainie może dobiegać końca

Wojna na Ukrainie trwa nieprzerwanie już piąty rok i nic nie wskazuje na to, by miała się zakończyć. Ale słowa wypowiedziane dziś przez Władimira Putina mogą wskazywać na to, że rosyjski prezydent zastanawia się nad skończeniem walk. Podczas konferencji prasowej z okazji hucznie obchodzonego w Moskwie Dnia Zwycięstwa Putin powiedział, że wojna na Ukrainie jego zdaniem może być w schyłkowej fazie. Choć nie podał żadnych szczegółów ani konkretnego planu pokojowego, jego słowa zostały odebrane jako pewien istotny sygnał ze strony Kremla. – Myślę, że konflikt dobiega końca – powiedział rosyjski prezydent.Stwierdził też, że jest gotów spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim w jakimś państwie trzecim, ale tylko w przypadku wcześniejszego wynegocjowania trwałego pokoju. Wypowiedź pojawiła się w momencie, gdy Rosja i Ukraina potwierdziły zawarcie tymczasowego porozumienia o zawieszeniu broni.

Rozejm między Rosją i Ukrainą i wymiana jeńców. To początek końca wojny?

Rozejm ma obowiązywać przez trzy dni i został wynegocjowany przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Obie strony zgodziły się także na dużą wymianę jeńców. Do swoich krajów ma wrócić po tysiąc osób z każdej strony konfliktu. To jedna z największych takich wymian od początku wojny. Zawieszenie broni zbiegło się z obchodami rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, który upamiętnia zwycięstwo Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. Dla Kremla to jedno z najważniejszych świąt państwowych i moment szczególnie ważny politycznie. Na razie nie wiadomo jednak, czy obecne porozumienie może być początkiem trwałego pokoju. Putin nie przedstawił harmonogramu rozmów ani warunków zakończenia wojny. Jednak słowa rosyjskiego przywódcy zostały zauważone na całym świecie. Po latach walk, zniszczeń i tysięcy ofiar każda zapowiedź możliwego końca wojny budzi duże emocje i ostrożną nadzieję. Wojna rozpoczęła się w lutym 2022 roku po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Konflikt doprowadził do ogromnych strat po obu stronach, kryzysu humanitarnego i napięć między Rosją a państwami Zachodu.

— Global Markets (@globalmarketss) May 9, 2026