Katarzyna Zillmann na nagraniu ze swoją dawną partnerką. Reakcja matki zwraca uwagę

Relacja Katarzyny Zillmann i Julii Walczak budziła spore kontrowersje

Prywatne losy polskiej wioślarki od dłuższego czasu przyciągają uwagę opinii publicznej z powodu licznych i niespodziewanych zwrotów akcji. Zanim sportsmenka zdecydowała się na udział w polsatowskim formacie tanecznym, jej życiową partnerką była koleżanka z branży sportowej, Julia Walczak. W początkowych odcinkach programu zawodniczka chętnie opowiadała o łączącym je gorącym uczuciu, jednak telewizyjna przygoda zakończyła się dla niej wejściem w nową relację z choreografką Janją Lesar. W przestrzeni medialnej szybko pojawiły się plotki o rzekomej niewierności, którym ostatecznie zaprzeczyła sama porzucona partnerka. Wyjaśniła ona publicznie, że zakończenie ich związku nastąpiło jeszcze przed nawiązaniem przez wioślarkę bliskiej więzi z tancerką. Rozstanie należało do wyjątkowo trudnych i pełnych żalu, a sama Julia otwarcie mówiła o sporym rozczarowaniu postawą dawnej ukochanej. Po upływie wielu miesięcy obie kobiety zostały jednak ponownie dostrzeżone w swoim towarzystwie.

Katarzyna Zillmann po odpadnięciu z "TzG"

Katarzyna Zillmann spotkała się z byłą partnerką na pokazie mody

Polska medalistka olimpijska pojawiła się niedawno na oficjalnej prezentacji najnowszej kolekcji odzieżowej marki MMC. To właśnie w trakcie tego branżowego wydarzenia doszło do jej nieoczekiwanej konfrontacji z dawną miłością. Portal Kozaczek udostępnił na swoim profilu w serwisie Instagram krótki materiał wideo, który rejestruje przyjacielską konwersację uczestniczki popularnego programu telewizyjnego z Julią Walczak. Zarejestrowany obraz ukazuje uśmiechnięte twarze obu pań i sugeruje niezwykle pozytywną atmosferę podczas ich rozmowy. Pod opublikowanym w internecie nagraniem pojawił się wymowny komentarz zamieszczony przez matkę wioślarki, Ludwikę Zillmann, która postanowiła zareagować na spotkanie kobiet za pomocą symbolu w kształcie serca. Wszystko wskazuje na to, że dawne urazy poszły w zapomnienie i sportsmenki zdołały na nowo nawiązać nić porozumienia.

Katarzyna Zillmann - kim jest?

Urodzona w Toruniu zawodniczka ma na swoim koncie niezwykle imponującą listę sportowych triumfów. Jej największym dotychczasowym osiągnięciem jest wywalczenie srebrnego medalu podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku, gdzie startowała w konkurencji wioślarskich czwórek podwójnych. Polska reprezentantka zdobyła również tytuł mistrzyni świata w 2018 roku, a także dwukrotnie stawała na drugim stopniu podium globalnego czempionatu w latach 2017 i 2019. Do swojej bogatej kolekcji trofeów dołożyła ponadto złoty medal mistrzostw Starego Kontynentu wywalczony w 2018 roku. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki występom w tanecznym formacie telewizyjnym, gdzie stworzyła historyczną, pierwszą jednopłciową parę z Janją Lesar i ostatecznie ukończyła rywalizację na wysokiej, czwartej pozycji.