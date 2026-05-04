"Taniec z Gwiazdami": szokujące wpisy Zillmann i Richardson po ogłoszeniu czterech par w finale show Polsatu

Tego nikt się nie spodziewał. Zamiast klasycznej rywalizacji trzech duetów, w wielkim finale zobaczymy aż cztery pary. Dla jednych to powiew świeżości i większe emocje, dla innych - kontrowersyjna decyzja, która zmienia zasady gry w ostatniej chwili. Właśnie ten temat rozpalił dyskusję w sieci, a głos zabrały znane postaci.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami" - oto FINALIŚCI! Szok w półfinale! Kto odpadł 03.05.2026?

Nie wytrzymały! Richardson i Zillmann ostro o finale "Tańca z Gwiazdami"

Monika Richardson postanowiła skomentować sytuację w mediach społecznościowych. Dziennikarka zwróciła uwagę, że choć sama decyzja o czterech parach w finale jest według niej ciekawa, to pojawiła się zdecydowanie za późno. W swoim wpisie dała do zrozumienia, że taki krok mógłby przynieść więcej korzyści, gdyby został wprowadzony wcześniej. Wspomniała przy tym Katarzynę Zillmann, sugerując, że obie patrzą na tę zmianę z podobnej perspektywy.

Jednak to nie sama liczba finalistów była dla Richardson najważniejsza. W swoim wpisie skupiła się przede wszystkim na wyjątkowym momencie w programie - szczerym wyznaniu Pauliny Gałązki. Uczestniczka przyznała, że jest osobą w spektrum i funkcjonuje nieco inaczej niż większość.

Zobacz też: Piotr Kędzierski ZREZYGNOWAŁ z "Tańca z Gwiazdami" tuż przed finałem! Dziennikarz przekazał ważne słowa

Słowa Gałązki poruszyły widzów, ale i samą Richardson. Dziennikarka podkreśliła, jak ważne jest takie publiczne mówienie o neuroróżnorodności, zwłaszcza w przypadku kobiet, u których diagnoza często pojawia się znacznie później. Zwróciła uwagę, że wiele z nich przez lata zmaga się z poczuciem niedopasowania, nie rozumiejąc, z czego ono wynika.

Richardson nie kryła podziwu dla odwagi aktorki i wprost napisała, że za samo wyjście ze strefy komfortu zasługuje ona na Kryształową Kulę. Dodała też, że talent taneczny tylko wzmacnia jej pozycję w programie.

Coś ważnego wydarzyło się w @tanieczgwiazdami dzisiaj. I nie, nie mówię o tym, że są 4 pary w finale. To akurat świetne, choć o jedną edycję spóźnione, prawda @kzillmann? Chodzi mi o wyznanie @paulina.galazka : „jestem osobą w spektrum. Uczę się inaczej, zapamiętuję inaczej, wszystko analizuję, robię notatki, długo o tym myślę”. To bardzo ważne, co powiedziała Paulina i brawo za odwagę. Pamiętajmy, że dziewczyny w spektrum trudniej zauważyć i często one same dłużej nie potrafią sięgnąć po diagnozę. Raczej uważają, że są „głupiutkie”, „powolne”, albo „niedostosowane”. Czasem tak sądzi też świat wokół nich. A tymczasem to takie samo inne „okablowanie” mózgu, co u chłopców. To jednocześnie, automatycznie dużo większa, niż u normalsów, trudność w nawiązaniu i utrzymaniu relacji, w konsekwentnym rozwijaniu własnej kariery, w zbalansowaniu własnego nastroju. Bardzo się cieszę, że są tak odważne i mądre osoby, jak Paulina, w naszym show-biznesie i bardzo jej kibicuję w tym programie. Uważam, że za samo tak ekstremalne wyjście strefy komfortu należy jej się Kryształowa Kula. A że przy okazji ślicznie tańczy, to należy jej się podwójnie. Brawo, you go gall!! - napisała w sieci Monika Richardson.

Do całej sytuacji odniosła się również Katarzyna Zillmann, która krótko, ale wymownie podsumowała emocje po programie. Przyznała, że wciąż nie może dojść do siebie po tym, co zobaczyła. Jej reakcja tylko podkręciła atmosferę wokół finału.

Still not recover from this [przyp.red. Nadal się po tym nie otrząsnęłam] - napisała w sieci Kasia.

Zobacz też: Szokujące kulisy kariery Pauliny Gałązki! To powiedział jej Marian Opania

Zobacz naszą galerię: Nie wytrzymały! Richardson i Zillmann ostro o finale "Tańca z Gwiazdami"

54

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie