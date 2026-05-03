Strzelanina podczas rodzinnego grilla. Cztery osoby ranne

Jacek Chlewicki
PAP
2026-05-03 18:55

Cztery osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny w Brixton w południowym Londynie, która miała miejsce w sobotę w nocy. Jeden mężczyzna znajduje się w stanie zagrażającym życiu – podał w niedzielę portal stacji BBC.

Autor: Georgethefourth/ Shutterstock
  • Do strzelaniny doszło w nocy w dzielnicy Brixton na południu Londynu
  • Ranne zostały cztery osoby w wieku 21, 25, 47 i 70 lat
  • 25-letni mężczyzna jest w stanie zagrażającym życiu
  • Świadkowie mówią o siedmiu strzałach oddanych z przejeżdżającego samochodu
  • Do zdarzenia doszło przy Coldharbour Lane podczas spotkania rodzinnego

Jak przekazali świadkowie zdarzenia, siedem strzałów padło z przejeżdżającego samochodu. W piątek wieczorem przy ulicy Coldharbour Lane, gdzie doszło do strzelaniny, miało miejsce spotkanie przy grillu, w której uczestniczyły całe rodziny.

Cztery osoby w wieku 21, 25, 47 i 70 lat odniosły rany postrzałowe; wszyscy trafili do szpitala. Mężczyzna w wieku 25 lat znajduje się w stanie zagrażającym życiu - poinformowały w niedzielę brytyjskie media.

Policja prowadzi również śledztwo w sprawie napadu z użyciem noża, który miał miejsce godzinę później na pobliskiej ulicy Acre Lane, gdzie znaleziono 33-letniego mężczyznę z licznymi ranami kłutymi. Ofiara przebywa w szpitalu w poważnym stanie. Funkcjonariusze badają, czy oba ataki były ze sobą powiązane. Na chwilę obecną policja nie dokonała w tych sprawach żadnych aresztowań.

