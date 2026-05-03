Gigantyczny pożar pod Częstochową. Do akcji ruszyły samoloty gaśnicze

Jacek Chlewicki
2026-05-03 18:31

W miejscowości Hutki (województwo śląskie) wybuchł ogromny pożar terenów leśnych. Żywioł strawił już kilkanaście hektarów, a strażacy walczą z ogniem z ziemi i z powietrza. Akcja gaśnicza cały czas trwa.

Pożar lasu w miejscowości Hutki pod Częstochową

Ogień pojawił się w lasach na terenie śląskiej gminy Konopiska. Żywioł zdążył już objąć rozległy obszar około 15 hektarów poszycia oraz drzewostanu. Sytuacja na miejscu jest niezwykle poważna, dlatego do walki z żywiołem błyskawicznie zadysponowano potężne siły ratownicze. Strażacy podejmują intensywne wysiłki, aby jak najszybciej zatrzymać szybko przemieszczający się front pożaru i zminimalizować ogromne straty w środowisku naturalnym.

Samoloty i śmigłowce w akcji. Dziesiątki wozów strażackich walczą z żywiołem

W działaniach gaśniczych uczestniczą łącznie 33 zastępy straży pożarnej, z czego dziewięć to jednostki zawodowe, a dwadzieścia cztery to wozy ochotników z okolicznych jednostek OSP. Z uwagi na niezwykle trudny teren, naziemne wysiłki strażaków są aktywnie wspomagane z nieba. Zrzuty wody wykonują dwa śmigłowce oraz dwa samoloty gaśnicze, co pozwala na skuteczne tłumienie ognia w miejscach, do których tradycyjne wozy nie są w stanie wjechać.

Przebieg tej wymagającej operacji na bieżąco monitoruje i koordynuje Grupa Operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Działania na miejscu cały czas trwają. Mundurowi skupiają się obecnie na zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się płomieni oraz dokładnym przelewaniu wodą tlących się zgliszczy. Służby przypominają o zachowaniu najwyższej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych, ponieważ obecna, wysuszona aura dramatycznie zwiększa ryzyko wybuchu kolejnych, niszczycielskich pożarów.

CZĘSTOCHOWA