Gigantyczny pożar pod Częstochową. Do akcji ruszyły samoloty gaśnicze

Pożar lasu w miejscowości Hutki pod Częstochową

Ogień pojawił się w lasach na terenie śląskiej gminy Konopiska. Żywioł zdążył już objąć rozległy obszar około 15 hektarów poszycia oraz drzewostanu. Sytuacja na miejscu jest niezwykle poważna, dlatego do walki z żywiołem błyskawicznie zadysponowano potężne siły ratownicze. Strażacy podejmują intensywne wysiłki, aby jak najszybciej zatrzymać szybko przemieszczający się front pożaru i zminimalizować ogromne straty w środowisku naturalnym.

Samoloty i śmigłowce w akcji. Dziesiątki wozów strażackich walczą z żywiołem

W działaniach gaśniczych uczestniczą łącznie 33 zastępy straży pożarnej, z czego dziewięć to jednostki zawodowe, a dwadzieścia cztery to wozy ochotników z okolicznych jednostek OSP. Z uwagi na niezwykle trudny teren, naziemne wysiłki strażaków są aktywnie wspomagane z nieba. Zrzuty wody wykonują dwa śmigłowce oraz dwa samoloty gaśnicze, co pozwala na skuteczne tłumienie ognia w miejscach, do których tradycyjne wozy nie są w stanie wjechać.

Przebieg tej wymagającej operacji na bieżąco monitoruje i koordynuje Grupa Operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Działania na miejscu cały czas trwają. Mundurowi skupiają się obecnie na zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się płomieni oraz dokładnym przelewaniu wodą tlących się zgliszczy. Służby przypominają o zachowaniu najwyższej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych, ponieważ obecna, wysuszona aura dramatycznie zwiększa ryzyko wybuchu kolejnych, niszczycielskich pożarów.