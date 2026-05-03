Dwie osoby utonęły. Sternik był pijany. Zarzuty dla 33-latka

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-05-03 15:19

Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-latek zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim (pow. wejherowski). Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby.

Dwie osoby utonęły. Sternik był pijany. Zarzuty dla 33-latka

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • 33-latek usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości
  • Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę na jeziorze Salińskim
  • Łodzią podróżowało łącznie pięć osób
  • Dwie osoby zginęły – ich ciała wyłowili nurkowie
  • Dwie osoby trafiły do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

- W niedzielę 33-letni mężczyzna, zatrzymany w związku ze zdarzeniem na jeziorze Salińskim, został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z osobami, które uczestniczyły w tym tragicznym zdarzeniu – poinformowała PAP asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Do wywrócenia łodzi, którą podróżowało łącznie pięć osób, doszło w nocy piątku na sobotę na jeziorze Salińskim w gminie Gniewino.

Czytaj też: Czołowe zderzenie z wozem strażackim. 22-latek nie żyje

Jak przekazała wejherowska policja, jednej z osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu, a dwie kolejne zostały wyciągnięte z wody przez ratowników i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Podczas nocnej akcji poszukiwawczej nurkowie wyłowili z jeziora kobietę i mężczyznę. Lekarz obecny na miejscu potwierdził ich zgon. Po wypadku został zatrzymany sternik. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy – miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Dramatyczna akcja ratunkowa na jeziorze Bukowo
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAGICZNY WYPADEK