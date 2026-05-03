Dwie osoby utonęły. Sternik był pijany. Zarzuty dla 33-latka

33-latek usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości

- W niedzielę 33-letni mężczyzna, zatrzymany w związku ze zdarzeniem na jeziorze Salińskim, został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z osobami, które uczestniczyły w tym tragicznym zdarzeniu – poinformowała PAP asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Do wywrócenia łodzi, którą podróżowało łącznie pięć osób, doszło w nocy piątku na sobotę na jeziorze Salińskim w gminie Gniewino.

Jak przekazała wejherowska policja, jednej z osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu, a dwie kolejne zostały wyciągnięte z wody przez ratowników i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Podczas nocnej akcji poszukiwawczej nurkowie wyłowili z jeziora kobietę i mężczyznę. Lekarz obecny na miejscu potwierdził ich zgon. Po wypadku został zatrzymany sternik. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy – miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.