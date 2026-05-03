Emeryt w „maluchu” wymusił pierwszeństwo. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR!

W sobotę (2 maja) tuż po godzinie 10 w miejscowości Zawiszyn (pow. wołomiński) doszło do wypadku drogowego z udziałem Fiata 126p i Volkswagena.

W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne. 70-letni kierowca Fiata 126p został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Nadal tam przebywa.

Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierowcę Fiata 126p.

Groźny wypadek w Zawiszynie

Do zdarzenia doszło w sobotę (2 maja), tuż po godzinie 10, na terenie gminy Jadów. Jak przekazali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, na miejsce zadysponowano służby ratunkowe po zgłoszeniu o zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Na czas prowadzenia działań ratowniczych ruch w rejonie zdarzenia został całkowicie wstrzymany.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że w zdarzeniu brały udział Fiat 126p oraz samochód marki Volkswagen. 70-letni kierowca „malucha” nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 28-letniej kobiecie kierującej Volkswagenem, co doprowadziło do zderzenia pojazdów.

Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policję. Obie osoby uczestniczące w wypadku wymagały pomocy medycznej i zostały przetransportowane do szpitala. Kobieta po przeprowadzeniu badań została wypisana i wróciła do domu.

Dwie osoby ranne, jedna trafiła do szpitala śmigłowcem LPR

Znacznie poważniejszych obrażeń doznał kierowca Fiata 126p. Z uwagi na jego stan zdrowia podjęto decyzję o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował mężczyznę do specjalistycznej placówki.

Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby, które zabezpieczały teren oraz prowadziły czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia. Policjanci analizują przebieg wypadku i sprawdzają wszystkie jego przyczyny.

Źródło: OSP Myszadła

