Sebastian z 11. edycji "Rolnik szuka żony" zakochany? Agata pokazała zdjęcie z majówki i wszystko wyszło na jaw

Majówka bohaterów 11. edycji "Rolnik szuka żony". Spotkali się u Sebastiana

Uczestnicy 11. sezonu "Rolnik szuka żony" utrzymują stały kontakt i regularnie spotykają się na żywo. W tym roku wspólną majówkę świętowali u Sebastiana Laskowskiego. Agata Matuszewska wrzuciła do sieci dwa wspólne zdjęcia i podpisała:

Majóweczka z Rolnikową Rodzinką.

Na pierwszy ze zdjęć widzimy: Rafała, Agatę, Sebastiana, Wiktorię i Marcina. Drugie jest zdecydowanie bardziej interesujące, bo rolnicy pozują na nim ze swoimi drugimi połówkami!

Największą bombą okazał się widok Sebastiana Laskowskiego w objęciach pięknej brunetki. Rolnik, który w programie nie znalazł bratniej duszy i o którym przez jakiś czas krążyły plotki o romansie z Agatą, a potem z Wiktorią - teraz pozuje do zdjęcia z nową partnerką. I to jak pozuje - czule ją obejmuje, z szerokim uśmiechem. Wygląda na to, że miłość w końcu zapukała do jego drzwi.

Co słychać u pozostałych rolników?

Sebastian to niejedyna dobra wiadomość, jaka płynie z majowego zdjęcia uczestników 11. edycji "Rolnik szuka żony". Rafał Gajda - który rozstał się z Dominiką w czerwcu 2025 roku - pojawił się u kolegi z programu z nową partnerką. A Marcin Kobierecki i Ania Cieślińska? Ich związek ma się znakomicie - do zdjęcia stanęli razem, rozpromienieni. Także Agata zapozowała ze swoim ukochanym Adasiem.

Na zdjęciu w pojedynkę pozuje jedynie Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska. Czy to znaczy, że jest sama? Niekoniecznie. Być może po prostu nie jest jeszcze gotowa, żeby chwalić się kimś bliskim. Tego nie wiemy - ale kibicujemy jej tak samo, jak reszcie ekipy.

"Rolnikowa Rodzinka" ma się świetnie.

