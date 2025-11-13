Nowa dziewczyna Rafała Gajdy to prawdziwa piękność! Rolnik zabrał ją na Bahamy

Choć Rafał Gajda zdobył sympatię widzów dzięki swojemu pogodnemu usposobieniu i pracowitości, jego życie prywatne nie zawsze układało się idealnie. Po udziale w "Rolnik szuka żony" wydawało się, że znalazł miłość w ramionach Dominiki Leśnikowskiej. Para szybko stała się jedną z najbardziej lubianych w programie, jednak w czerwcu 2025 roku ogłosili rozstanie. Wiadomość ta zaskoczyła fanów programu, którzy do ostatniej chwili wierzyli, że ich związek przetrwa próbę czasu. Dominika niemal natychmiast wróciła do aktywności w sieci, publikując relacje codziennych chwil. Rafał natomiast postanowił na jakiś czas zniknąć z mediów społecznościowych. Jak sam przyznał, potrzebował chwili wytchnienia i skupienia się na pracy w gospodarstwie.

"Rolnik szuka żony": Gajda znalazł miłość życia

Po kilku miesiącach ciszy Gajda postanowił dać o sobie znać. W połowie sierpnia opublikował nagranie, w którym szczerze opowiedział o tym, co działo się w jego życiu po rozstaniu. Nie ukrywał, że był to dla niego trudny okres, ale zapewnił, że nie stracił optymizmu i wiary w ludzi. W filmie wspomniał również o swoich planach zawodowych i nowym sezonie pracy przy uprawie papryki. Po zakończeniu zbiorów postanowił jednak odpocząć i udać się w podróż marzeń. Tym razem wybrał Bahamy

Po wymagającym sezonie przyszedł czas na chwilę oddechu. Bahamy to nie tylko słońce, plaża i turkusowa woda to również idealne miejsce, by zatrzymać się na moment, spojrzeć wstecz i docenić drogę, którą się przeszło. Po miesiącach ciężkiej pracy w gospodarstwie, planowania i codziennej walki o każdy szczegół, przyszedł czas na regenerację. W ciszy szumu fal i spokoju tropikalnego klimatu rodzą się nowe pomysły, inspiracje i energia do kolejnego sezonu. Nowy rozdział już na horyzoncie z głową pełną planów i sercem gotowym na kolejne wyzwania - napisał w sieci rolnik.

To właśnie wtedy fani zauważyli, że w jego życiu pojawiła się nowa osoba. W relacji z wyjazdu można było dostrzec tajemniczą brunetkę, a kilka dni później Gajda opublikował wspólne zdjęcie. W podpisie zamieścił tylko jedno słowo - "szczęście".

