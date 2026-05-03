„Te karteczki kosztują teraz tysiące”. Wzruszające historie z trasy Biegu Konstytucji 3 Maja

Tysiące biegaczy na starcie 34. Biegu Konstytucji 3 Maja

W niedzielę (3 maja) w Warszawie odbył się 34. Bieg Konstytucji 3 Maja. Start i meta tradycyjnie zlokalizowane były na Placu Trzech Krzyży. Zawodnicy mieli do pokonania 5 kilometrów, a na trasie rywalizowało około 6,5 tysiąca osób.

Trasa prowadziła przez kluczowe ulice stolicy: z Placu Trzech Krzyży Alejami Ujazdowskimi, dalej ulicą Bagatela do Placu Unii Lubelskiej, następnie Marszałkowską do Placu Zbawiciela, Mokotowską, Piękną, przez Plac Konstytucji z powrotem w Marszałkowską (jezdnią wschodnią), Alejami Jerozolimskimi (jezdnią południową), Nowym Światem aż do mety.

Emocje i osobiste historie uczestników

Wśród uczestników nie brakowało emocji i osobistych historii. Janusz Bukowski (70 l.), Kawaler Orderu Uśmiechu, podkreślał wyjątkowy charakter wydarzenia: − To mój 25. start. Wspominam pierwszy, gdy nie było medali, a w nagrodę dostawało się karteczkę z imieniem, nazwiskiem i czasem. Teraz te karteczki kosztują tysiące. Bezcenna pamiątka, a ja ją wyrzuciłem.

Z kolei Aleksii Pysarev (23 l.), który jako pierwszy minął linię mety, zwracał uwagę na atmosferę: − Niesamowici ludzie, klimat, gigantyczne wsparcie dla Ukrainy.

Na trasie widoczny był także element symboliczny. Artur Nowacki (38 l.), biegł z flagą. − Cały dystans z flagą. To jest nasz symbol narodowy. Wczoraj było Święto Flagi, a ja sobie je przesunąłem o jeden dzień − mówił.

Warunki na trasie i symboliczne akcenty

Warunki nie były jednak łatwe. Wanda Przybylak (71 l.) i Karol Kronkiewicz (61 l.), zgodnie przyznawali: − Gorąco. Trochę się podeszło, może ze 100 metrów, ale kondycja jest. Trochę szkoda, że nie ma kibiców na trasie, bo z dopingiem lżej by się biegło.

Wśród uczestników znalazły się również osoby, dla których bieganie to także sposób na wyrażenie siebie. Joanna Stefańska (47 l.) mówiła: − Ja lubię na biegi tak się ubierać, mieć na sobie coś, co mnie podkreśli.

Nie zabrakło także uczestników poruszających się na wózkach. Daniel Wendołowski (24 l.) podkreślał komfort trasy: − Było za ciepło, ale pod wózek fajnie, bo płasko, mało dziur i nie było kostki brukowej!

Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej

Organizacja biegu wiązała się również z dużymi utrudnieniami w ruchu. Plac Trzech Krzyży pozostaje zamknięty do godzin wieczornych. Do godziny 14 nieprzejezdne są ulice Książęca i Żurawia od Kruczej do Placu Trzech Krzyży (z wyjątkiem dojazdu do Brackiej). Pozostałe ulice trasy zamknięto o godzinie 10, a ruch przywrócono po 13:30.

Zmiany dotknęły także komunikacji miejskiej. Od rana autobusy kursowały zmienionymi trasami, m.in. linia 108 kończyła bieg na przystanku Książęca 02, a 116, 180 i 503 jeździły objazdem przez Kruczą i Piękną. Linie 118 i 166 skierowano przez Piękną, Górnośląską, Myśliwiecką i Rozbrat, a 517 dojeżdżały tylko do Ronda Dmowskiego.

O godzinie 8, po zamknięciu Placu Trzech Krzyży, na objazdy skierowano linie 127 i 131. Między 10 a 13, gdy zamknięta była cała trasa biegu, zmieniono trasy kilkunastu linii autobusowych, które kursowały objazdami do około godziny 15.

