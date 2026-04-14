Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie - zapisy, trasa, mapa. To będzie bieg pełen emocji

Amadeusz Calik
Amadeusz Calik
2026-04-14 13:12

Trwają zapisy na 34. edycję Biegu Konstytucji 3 Maja – jednego z najważniejszych wydarzeń sportowo-patriotycznych w Polsce. To wyjątkowa okazja, aby połączyć aktywność fizyczną z uczczeniem rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W poniższym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o tym jak się zapisać i o trasie wydarzenia. Organizatorami są Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz Fundacja Maraton Warszawski.

Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 w Warszawie - zapisy

Zapisy na bieg ruszyły 2 kwietnia 2026 roku i odbywają się wyłącznie online. Zainteresowanie jest ogromne – na liście startowej jest już 4000 uczestników! Limit wynosi 6750 miejsc, dlatego organizatorzy podkreślają: nie warto zwlekać z decyzją.

Rejestracja odbywa się na stronie internetowej https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl, a cena pakietu startowego zaczyna się już od 89 złotych. 

Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 - trasa, mapa

Bieg tradycyjnie odbywa się na dystansie 5 km i wraca na sprawdzoną, szybką oraz widowiskową trasę. To świetna wiadomość zarówno dla stałych uczestników, jak i debiutantów.

Start i meta zlokalizowane są na Plac Trzech Krzyży, a trasa prowadzi przez najbardziej reprezentacyjne ulice Warszawa.

Jak wygląda trasa?

  • Start z Placu Trzech Krzyży
  • Bieg Alejami Ujazdowskimi w kierunku południowym (przy Łazienki Królewskie i Ogrodzie Botanicznym)
  • Skręt przy Belweder w ul. Bagatela
  • Przebieg przez Plac Unii Lubelskiej
  • Dalej ul. Marszałkowską w stronę Plac Zbawiciela
  • Następnie ul. Mokotowską, Kruczą i Piękną
  • Przebieg przez Plac Konstytucji
  • Powrót na Marszałkowską i okolice Rondo Dmowskiego
  • Finisz przez Rondo Charles’a de Gaulle’a (z charakterystyczną palmą)
  • Meta ponownie na Placu Trzech Krzyży

To trasa idealna zarówno do walki o rekord życiowy, jak i spokojnego biegu w wyjątkowej atmosferze.

Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 - trasa, mapa

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 - trasa, mapa

Powrót do tej samej trasy, którą uczestnicy znają z poprzedniej edycji Bieg Konstytucji 3 Maja, to duża zaleta dla wszystkich startujących. Dzięki temu można w prosty sposób porównać swój wynik rok do roku i sprawdzić, jak zmieniła się forma na przestrzeni ostatnich miesięcy. To także gwarancja, że trasa jest sprawdzona, szybka i sprzyja zarówno osiąganiu rekordów życiowych, jak i komfortowemu pokonaniu dystansu. Dla wielu uczestników to idealna okazja, by przekonać się, czy będzie szybciej, mocniej, czy po prostu przyjemniej niż wcześniej.

Odbiór pakietów startowych – ważne informacje

Organizatorzy przygotowali dwa dni na odbiór numerów startowych – 30 kwietnia oraz 2 maja. Pakiety będzie można odebrać w Ośrodek Solec AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Solec 71. Warto zaplanować odbiór wcześniej, ponieważ w dniu biegu taka możliwość będzie dostępna wyłącznie dla osób przyjezdnych, spoza Warszawy.

Udział w biegu to nie tylko sportowe wyzwanie, ale również wyjątkowe doświadczenie. Pięciokilometrowa trasa poprowadzona przez centrum Warszawa zapewnia doskonałe warunki do biegania, a jednocześnie pozwala poczuć niepowtarzalną atmosferę miasta w trakcie majówki. Szybka i atrakcyjna trasa sprzyja dobrym wynikom, a obecność tysięcy uczestników dodaje energii i motywacji.   

