Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie - zapisy, trasa, mapa. To będzie bieg pełen emocji

Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 w Warszawie - zapisy

Zapisy na bieg ruszyły 2 kwietnia 2026 roku i odbywają się wyłącznie online. Zainteresowanie jest ogromne – na liście startowej jest już 4000 uczestników! Limit wynosi 6750 miejsc, dlatego organizatorzy podkreślają: nie warto zwlekać z decyzją.

Rejestracja odbywa się na stronie internetowej https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl, a cena pakietu startowego zaczyna się już od 89 złotych.

Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 - trasa, mapa

Bieg tradycyjnie odbywa się na dystansie 5 km i wraca na sprawdzoną, szybką oraz widowiskową trasę. To świetna wiadomość zarówno dla stałych uczestników, jak i debiutantów.

Start i meta zlokalizowane są na Plac Trzech Krzyży, a trasa prowadzi przez najbardziej reprezentacyjne ulice Warszawa.

Jak wygląda trasa?

Start z Placu Trzech Krzyży

Bieg Alejami Ujazdowskimi w kierunku południowym (przy Łazienki Królewskie i Ogrodzie Botanicznym)

Skręt przy Belweder w ul. Bagatela

Przebieg przez Plac Unii Lubelskiej

Dalej ul. Marszałkowską w stronę Plac Zbawiciela

Następnie ul. Mokotowską, Kruczą i Piękną

Przebieg przez Plac Konstytucji

Powrót na Marszałkowską i okolice Rondo Dmowskiego

Finisz przez Rondo Charles’a de Gaulle’a (z charakterystyczną palmą)

Meta ponownie na Placu Trzech Krzyży

To trasa idealna zarówno do walki o rekord życiowy, jak i spokojnego biegu w wyjątkowej atmosferze.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 - trasa, mapa

Powrót do tej samej trasy, którą uczestnicy znają z poprzedniej edycji Bieg Konstytucji 3 Maja, to duża zaleta dla wszystkich startujących. Dzięki temu można w prosty sposób porównać swój wynik rok do roku i sprawdzić, jak zmieniła się forma na przestrzeni ostatnich miesięcy. To także gwarancja, że trasa jest sprawdzona, szybka i sprzyja zarówno osiąganiu rekordów życiowych, jak i komfortowemu pokonaniu dystansu. Dla wielu uczestników to idealna okazja, by przekonać się, czy będzie szybciej, mocniej, czy po prostu przyjemniej niż wcześniej.

Odbiór pakietów startowych – ważne informacje

Organizatorzy przygotowali dwa dni na odbiór numerów startowych – 30 kwietnia oraz 2 maja. Pakiety będzie można odebrać w Ośrodek Solec AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Solec 71. Warto zaplanować odbiór wcześniej, ponieważ w dniu biegu taka możliwość będzie dostępna wyłącznie dla osób przyjezdnych, spoza Warszawy.

Udział w biegu to nie tylko sportowe wyzwanie, ale również wyjątkowe doświadczenie. Pięciokilometrowa trasa poprowadzona przez centrum Warszawa zapewnia doskonałe warunki do biegania, a jednocześnie pozwala poczuć niepowtarzalną atmosferę miasta w trakcie majówki. Szybka i atrakcyjna trasa sprzyja dobrym wynikom, a obecność tysięcy uczestników dodaje energii i motywacji.