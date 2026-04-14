Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie - zapisy, trasa, mapa. To będzie bieg pełen emocji

Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 w Warszawie - zapisy
Zapisy na bieg ruszyły 2 kwietnia 2026 roku i odbywają się wyłącznie online. Zainteresowanie jest ogromne – na liście startowej jest już 4000 uczestników! Limit wynosi 6750 miejsc, dlatego organizatorzy podkreślają: nie warto zwlekać z decyzją.
Rejestracja odbywa się na stronie internetowej https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl, a cena pakietu startowego zaczyna się już od 89 złotych.
Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 - trasa, mapa
Bieg tradycyjnie odbywa się na dystansie 5 km i wraca na sprawdzoną, szybką oraz widowiskową trasę. To świetna wiadomość zarówno dla stałych uczestników, jak i debiutantów.
Start i meta zlokalizowane są na Plac Trzech Krzyży, a trasa prowadzi przez najbardziej reprezentacyjne ulice Warszawa.
Jak wygląda trasa?
- Start z Placu Trzech Krzyży
- Bieg Alejami Ujazdowskimi w kierunku południowym (przy Łazienki Królewskie i Ogrodzie Botanicznym)
- Skręt przy Belweder w ul. Bagatela
- Przebieg przez Plac Unii Lubelskiej
- Dalej ul. Marszałkowską w stronę Plac Zbawiciela
- Następnie ul. Mokotowską, Kruczą i Piękną
- Przebieg przez Plac Konstytucji
- Powrót na Marszałkowską i okolice Rondo Dmowskiego
- Finisz przez Rondo Charles’a de Gaulle’a (z charakterystyczną palmą)
- Meta ponownie na Placu Trzech Krzyży
To trasa idealna zarówno do walki o rekord życiowy, jak i spokojnego biegu w wyjątkowej atmosferze.
Powrót do tej samej trasy, którą uczestnicy znają z poprzedniej edycji Bieg Konstytucji 3 Maja, to duża zaleta dla wszystkich startujących. Dzięki temu można w prosty sposób porównać swój wynik rok do roku i sprawdzić, jak zmieniła się forma na przestrzeni ostatnich miesięcy. To także gwarancja, że trasa jest sprawdzona, szybka i sprzyja zarówno osiąganiu rekordów życiowych, jak i komfortowemu pokonaniu dystansu. Dla wielu uczestników to idealna okazja, by przekonać się, czy będzie szybciej, mocniej, czy po prostu przyjemniej niż wcześniej.
Odbiór pakietów startowych – ważne informacje
Organizatorzy przygotowali dwa dni na odbiór numerów startowych – 30 kwietnia oraz 2 maja. Pakiety będzie można odebrać w Ośrodek Solec AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Solec 71. Warto zaplanować odbiór wcześniej, ponieważ w dniu biegu taka możliwość będzie dostępna wyłącznie dla osób przyjezdnych, spoza Warszawy.
Udział w biegu to nie tylko sportowe wyzwanie, ale również wyjątkowe doświadczenie. Pięciokilometrowa trasa poprowadzona przez centrum Warszawa zapewnia doskonałe warunki do biegania, a jednocześnie pozwala poczuć niepowtarzalną atmosferę miasta w trakcie majówki. Szybka i atrakcyjna trasa sprzyja dobrym wynikom, a obecność tysięcy uczestników dodaje energii i motywacji.