Tragedia na jeziorze! 2 osoby nie żyją, zatrzymano pijanego sternika!

Piotr Lis
PAP
2026-05-02 12:06

Tragedia na Pomorzu. Dwójka ludzi nie żyje po dramatycznym wypadku na jeziorze. Za sterem siedział pijany mężczyzna! Śledczy badają teraz szczegóły tego zdarzenia. Jak doszło do tej tragedii i jakie konsekwencje czekają sprawcę?

i

Tragiczny wypadek na jeziorze Salińskim

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek późnym wieczorem (1 maja) na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim. Tuż po godzinie 23 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wywróceniu się łodzi, na której znajdowało się pięć osób. Dramat rozegrał się na wodzie w gminie Gniewino.

Z przekazanych informacji wynikało, że jedna osoba zdołała samodzielnie dopłynąć do brzegu. Kolejne dwie zostały wyciągnięte z wody przez ratowników i przewiezione do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Najtragiczniejszy finał miały jednak dalsze poszukiwania prowadzone w nocy.

Akcja ratunkowa i dramatyczne poszukiwania

− Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu, dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły one do szpitala bez zagrożenia życia. Podczas prowadzonej w nocy akcji z jeziora nurkowie z PSP wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon − powiedziała Polskiej Agencji Prasowej asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Pijany sternik zatrzymany

Na miejscu pracowały liczne służby, w tym nurkowie Państwowej Straży Pożarnej. To właśnie oni odnaleźli ciała dwóch ofiar: kobiety i mężczyzny. Mimo podjętych działań nie udało się ich uratować.

Policjanci zatrzymali 33-letniego sternika łodzi. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. To właśnie on prowadził jednostkę w chwili wypadku.

Śledztwo wyjaśni przyczyny tragedii

Obecnie funkcjonariusze, działając pod nadzorem prokuratury, ustalają dokładne przyczyny i przebieg tego tragicznego zdarzenia. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do wywrócenia łodzi oraz jaki wpływ na wypadek miał stan trzeźwości sternika.

Sonda
Czy wiesz jak pomóc tonącej osobie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

