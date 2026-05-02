Zna go każdy, ale mało kto wie, jak wygląda dziś! Przez 15 lat był twarzą popularnych słodyczy [ZDJĘCIA]

To on był chłopcem z opakowania Kinder! Dziś ma ponad 30 lat i trudno go rozpoznać

Radosny uśmiech, niebieskie oczy i brązowe włosy – Matteo Farneti z Bolonii został twarzą marki Kinder, gdy miał zaledwie 11 lat. Jego wizerunek przez lata zdobił opakowania popularnych słodyczy i na dobre zapisał się w pamięci wielu osób, zwłaszcza tych urodzonych w latach 90. i na początku XXI wieku. Dziś ma ponad 30 lat i trudno w nim rozpoznać chłopca, którego twarz kojarzyły miliony.

Dopiero w 2019 roku firma zdecydowała się na zmianę wizerunku na opakowaniach Kinder czekoladek. Wcześniej, przez kilkanaście lat, a dokładnie w latach 2005–2019, na pudełkach znajdował się ten dobrze znany, charakterystyczny uśmiech, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów marki Kinder.

Około dekady temu media na całym świecie żyły historią rzekomego „odnalezienia” chłopca z opakowania Kinder. Wskazywano wtedy na Josha Batesona z Wielkiej Brytanii, który pracuje jako model i influencer. Jego popularność w sieci błyskawicznie wzrosła, a profile w mediach społecznościowych zyskały tysiące nowych obserwujących. Z czasem okazało się jednak, że to nie on był dzieckiem z kultowego opakowania.

Prawdziwą tożsamość dziecięcego modela ujawnił dopiero włoski „Vanity Fair”, który postanowił dotrzeć do chłopca z opakowań czekoladek. Według informacji redakcji nie mógł nim być brytyjski influencer, lecz... ich rodak. Okazało się, że to pochodzący z Bolonii, dziś 30-letni model Matteo Farneti. Informację tę potwierdziło włoskie biuro firmy Ferrero, producenta reklamy, w której pojawił się chłopiec. W 2005 roku jego wizerunek trafił na opakowania w całej Europie, a sam Farneti również potwierdził, że to właśnie on był twarzą Kinder Chocolate.

Nowa twarz Kinder po latach! Zastąpił legendę z opakowania czekoladek

W chwili wykonania zdjęcia miał zaledwie 11 lat i to właśnie wtedy zastąpił Güntera Euringera – wcześniejszą, ikoniczną twarz popularnych czekoladek. Przez ponad 30 lat to właśnie podobizna pochodzącego z Niemiec chłopca, a dziś producenta filmowego, zdobiła opakowania Kinder Chocolate. Dziś Euringer ma ponad 60 lat i zapisał się w historii jako pierwsze dziecko, które stało się symbolem tej marki. Słynne czekoladki trafiły do sprzedaży po raz pierwszy w 1968 roku.

