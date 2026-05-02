Doda wystąpi na krakowskich Błoniach. Zaśpiewa hymn w niezwykłej aranżacji

2 maja na krakowskich Błoniach utworzono wielką mapę naszego kraju, do której wykorzystano aż cztery tysiące państwowych flag.

Za przygotowanie tej patriotycznej akcji odpowiadają krakowski magistrat oraz rozgłośnia RMF FM.

Głównym punktem programu zaplanowanym na godzinę 14:00 jest odśpiewanie państwowego hymnu przez Dodę. Artystka zaprezentuje go w zupełnie nowej wersji.

Gigantyczna kompozycja złożona z tysięcy biało-czerwonych flag ułożyła się w kształt Polski w sobotę 2 maja na krakowskich Błoniach. Za organizację tej efektownej akcji wspólnie odpowiadają władze miasta i stacja RMF FM. To właśnie dziennikarze radia poinformowali, że ważnym elementem świętowania będzie występ Dody, która wykona "Mazurek Dąbrowskiego". Krakowski magistrat gorąco zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w patriotycznych uroczystościach w samym centrum miasta. W godzinach od 10:00 do 14:00 instalacja będzie pełnić funkcję otwartego pleneru fotograficznego. Dla uczestników przygotowano cztery dedykowane punkty zdjęciowe, które pozwolą uwiecznić biało-czerwoną instalację w najlepszych kadrach.

W dalszej części wydarzenia prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, w towarzystwie harcerzy, zajmie się wręczaniem biało-czerwonych barw zgromadzonym krakowianom. Stacja RMF FM zachęca do tłumnego przybycia na Błonia, zapowiadając wyjątkowe muzyczne widowisko z udziałem Dody. Znana wokalistka wyśpiewa słowa polskiego hymnu w oryginalnym opracowaniu muzycznym, za które odpowiada Stokłosa Collective Orchestra. Ten podniosły finał i wspólne wykonanie pieśni narodowej przewidziano punktualnie na godzinę 14:00.

Stumetrowa flaga Polski na ulicach miasta

Patriotyczne obchody rozpoczęły się już dzień wcześniej, czyli w piątek 1 maja. O godzinie 11:00 spod Bramy Floriańskiej niedaleko Barbakanu ruszył uroczysty pochód, którego uczestnicy nieśli ogromną, stumetrową flagę państwową uszytą przez pracowników Teatru Groteska. Zgromadzeni przeszli historycznym Traktem Królewskim prosto na Wzgórze Wawelskie. Kroku dotrzymywali im instrumentaliści z Filharmonii Krakowskiej i Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej, a całości artystycznego wyrazu dodali tancerze z zespołu Cracovia Danza.

Finałowym momentem tego marszu było chóralne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego" na wewnętrznym dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu. O oprawę wokalną zadbała kilkudziesięcioosobowa grupa śpiewaków, wśród których znaleźli się członkowie Chóru Polskiego Radia w Lusławicach oraz artyści krakowskiej Opery.