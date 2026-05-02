Adidasy i majówka w Tatrach? Modelki zapomniały, że w górach wciąż jest zima!

Słoneczna i ciepła pogoda sprawiła, że w długi weekend majowy Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Choć na Podhalu temperatura w sobotę (2 maja) i w niedzielę (3 maja) zbliży się do 20 stopni Celsjusza, a na Kasprowym Wierchu przekroczy 10 stopni Celsjusza, w górach wciąż zalega dużo śniegu, miejscami nawet do 100 cm. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje też pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

Lekkomyślność turystów. Adidasy kontra oblodzony szlak

Nie wszyscy jednak wzięli to pod uwagę. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać dwie turystki idące po oblodzonym szlaku. Jedna z nich ma na sobie zwykłe, wiosenne buty, całkowicie nieprzystosowane do takich warunków. Każdy krok sprawia jej wyraźne trudności, a poruszanie się przypomina walkę o utrzymanie równowagi. − Tatrzański catwalk otwarty… tylko modelki czekały na wiosnę, nie na zimę. Modelki czekały na wiosnę. Adidasy kontra rzeczywistość 0:1. To nie jest spacer. To test równowagi − czytamy w podpisie nagrania.

Internauci nie mają wątpliwości i ostro komentują sytuację. Zwracają uwagę, że takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i może skończyć się groźnym wypadkiem. Podkreślają też, że podobne sceny stają się na szlakach codziennością.

Ostrzeżenie TPN. Jak przygotować się na wiosenne Tatry?

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że zalegający śnieg jest twardy i oblodzony, a poruszanie się w takich warunkach wymaga odpowiedniego przygotowania, w tym kasku, raków i czekana. Przed wyjściem na szlak konieczne jest sprawdzenie aktualnych komunikatów oraz dopasowanie trasy do warunków, doświadczenia i możliwości. Szczególną ostrożność należy zachować, wybierając się w góry z dziećmi. Nawet na niższych szlakach przydatne mogą być solidne buty z grubą podeszwą, raczki i kijki.

Tłumy w Tatrach na Hali Gąsienicowej