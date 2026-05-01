Tajemniczy balon z pakunkiem spadł na teren firmy! Policja ujawnia, co było w środku

Nietypowe zgłoszenie wpłynęło do służb w piątek rano (1 maja). Na teren jednej z firm w gminie Iwkowa (powiat brzeski) osiadł balon z doczepionym pakunkiem. Miejsce natychmiast zabezpieczono, a na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna.

Czytaj także: Skatowali Marcina na śmierć. Słowa sprawcy mrożą krew w żyłach: "Dzień bez bicia dniem straconym"

Służby musiały najpierw sprawdzić, czy przesyłka nie stanowi zagrożenia. Konieczne było m.in. zbadanie, czy w paczkach nie znajdują się substancje niebezpieczne. Dopiero po wykluczeniu takiego ryzyka balon został zabrany do komendy policji w Brzesku.

Jak przekazał PAP mł. asp. Mateusz Lenartowicz z biura prasowego małopolskiej policji, w paczce znaleziono papierosy.

6

Obecnie trwa dokładne liczenie zawartości paczki, policja będzie też sprawdzać, skąd nadleciał balon – poinformował.

Funkcjonariusze analizują teraz możliwe trasy przelotu balonu oraz to, czy nietypowa przesyłka mogła być częścią przemytu lub próby przerzutu towaru na większą odległość. Sprawa jest rozwojowa.