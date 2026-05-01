Pożar Karczmy Bałkańska Dusza na Targówku

Dramatyczne chwile rozegrały się w piątek, 1 maja, po godzinie 11:00. Przy ulicy Kanałowej na warszawskim Targówku wybuchł pożar w popularnej restauracji "Karczma Bałkańska Dusza" (ponad 5 tysięcy ocen w Google). Lokal był wówczas otwarty dla klientów.

Wszystko zaczęło się na zapleczu kuchennym. Ogień pojawił się na grillu i natychmiast zaczął trawić kolejne sprzęty. W miejscu pełnym tłuszczu i instalacji gazowych płomienie rozprzestrzeniają się w mgnieniu oka.

Żywioł szybko przeniósł się do przewodu kominowego. To zjawisko niezwykle groźne, bo ogień wędruje wewnątrz budynku i staje się trudny do zlokalizowania z zewnątrz.

Następnie płomienie zaatakowały strop i dach. Walka z ogniem w takiej konstrukcji jest bardzo skomplikowana. Strażacy musieli działać precyzyjnie i demontować fragmenty poszycia, by dotrzeć do zarzewia ognia.

Straż Pożarna w akcji na warszawskim Targówku

Do walki z żywiołem rzucono pięć zastępów straży pożarnej i Grupę Operacyjną z Komendy Miejskiej. Zabezpieczano również teren wokół płonącej restauracji.

Na miejsce wezwano pogotowie energetyczne i gazowe, by odciąć dopływ mediów. Teren zabezpieczali policjanci. Strażacy musieli działać błyskawicznie, by ogień nie przeniósł się na okoliczne obiekty.

Najważniejsza okazała się przytomność umysłu osób znajdujących się w środku. Zanim pojawiły się wozy strażackie, budynek opuściło dziewięć osób. Dzięki temu uniknięto tragedii.

W takich momentach czas odgrywa kluczową rolę, a sprawna ewakuacja ratuje życie.

Brak ofiar, ale ogromne straty po pożarze w Warszawie

Najlepsza wiadomość to brak osób poszkodowanych. Interwencja ratowników medycznych nie była konieczna, co jest rzadkością przy tego typu zdarzeniach w lokalach gastronomicznych.

Niestety, pożar spowodował ogromne zniszczenia. Spłonęła nie tylko kuchnia, ale ucierpiała cała konstrukcja budynku. Ostateczną kwotę strat i dokładne przyczyny pożaru ustali biegły.