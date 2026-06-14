Tej części Polski zagrażają burze, grad i podtopienia! IMGW ostrzega 11 województw

IMGW ostrzega przed burzami w 11 województwach. Możliwy grad, silny wiatr i podtopienia

Niedziela upływa pod znakiem niespokojnej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem oraz możliwością wystąpienia gradu.

Alerty dotyczą całych województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obejmują również część województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Według prognoz podczas burz może spaść od 15 do 25 mm deszczu. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 75 km/h. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Alerty przed burzami mają obowiązywać do godziny 23 w niedzielę. Jeszcze trudniejsza sytuacja prognozowana jest w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Tam IMGW utrzymuje również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Na tych terenach suma opadów może sięgnąć nawet 45 mm. Burzom mają towarzyszyć porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy jest również drobny grad.

"Przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych"

Synoptycy zwracają uwagę, że intensywne opady mogą wpłynąć na sytuację hydrologiczną. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. „W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym także o charakterze burzowym, przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych” – poinformował IMGW.

Instytut ostrzega, że szczególnie niebezpiecznie może być na mniejszych rzekach oraz w miastach. „W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia” – podkreślono w komunikacie. Ostrzeżenia hydrologiczne będą obowiązywać do godziny 21 w niedzielę. To jednak nie koniec niekorzystnych prognoz dla północnej Polski.

IMGW wydał już kolejne alerty, które zaczną obowiązywać od poniedziałku rano. Od godziny 7 mieszkańcy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego muszą przygotować się na silny wiatr. Według prognoz średnia prędkość wiatru może wynosić do 40 km/h, a w porywach osiągać nawet 75 km/h. Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 19 w poniedziałek. Meteorolodzy przypominają, że ostrzeżenie pierwszego stopnia jest najniższym w trzystopniowej skali, ale nie oznacza braku zagrożenia. IMGW wskazuje, że takie alerty wydawane są wtedy, gdy warunki pogodowe mogą powodować straty materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

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