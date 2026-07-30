To będzie starcie gigantów! Największe nazwiska show-biznesu w walce o zwycięstwo

VIP-y wchodzą na podłogę. Steczkowska i spółka zmierzą się z trudnym zadaniem

"The Floor" szybko zdobył sympatię widzów TVN. Dynamiczna formuła, rywalizacja jeden na jednego i emocje do ostatniej sekundy sprawiły, że program stał się jednym z najchętniej oglądanych teleturniejów stacji. Teraz produkcja wraca z kolejną odsłoną, ale tym razem widzowie zobaczą sporo nowości.

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Pierwszą okazją do ponownego spotkania z programem będzie specjalna wersja "The Floor VIP Challenge". W dwóch wyjątkowych odcinkach na podłodze staną gwiazdy oraz popularni twórcy internetowi. Uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą, refleksem i opanowaniem pod presją czasu.

W specjalnych odcinkach pojawią się między innymi Ewa Drzyzga, Krzysztof Skórzyński, Anna Szczepaniak znana jako Nocotyania, Małgorzata Socha, Bartosz Kurek, Filip Panek (YOSHI), Marta Wierzbicka, Malwina Wędzikowska, Sonia Bohosiewicz, Adam Mirek, Agustin Egurrola oraz Justyna Steczkowska.

Regularna emisja programu rozpocznie się pod koniec sierpnia. Od 31 sierpnia widzowie będą mogli oglądać kolejne odcinki od poniedziałku do czwartku w wieczornym paśmie TVN. Stacja przygotowała aż dwa nowe sezony, w których wystąpi łącznie dwustu nowych uczestników.

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Producenci zdecydowali się także odświeżyć zasady gry. Jedną z największych zmian będzie specjalna ochrona dla zawodnika, który do 12. odcinka stoczy najwięcej pojedynków. Taki uczestnik zostanie "zamrożony" – inni gracze nie będą mogli rzucać mu wyzwań, a program nie wylosuje go ponownie, dopóki z planszy nie znikną wszystkie pojedyncze pola.

Do gry powróci również popularny "złoty kwadrat". Uczestnik, który wygra trzy starcia z rzędu, otrzyma specjalne przywileje. Będzie mógł wykorzystać dodatkowe pięć sekund podczas wybranego pojedynku albo zmienić kategorię. Tym razem możliwość wymiany kategorii będzie jeszcze większa - zawodnik będzie mógł wskazać nie tylko własne pole, ale także pola należące do dwóch innych graczy.

Nowością będzie także "ukryty kwadrat". Pod tą nazwą kryje się specjalna nagroda - voucher o wartości 10 tysięcy złotych. Uczestnicy dowiedzą się o jego istnieniu dopiero w momencie, gdy trafią na odpowiednie pole lub zostaną przez nie wyzwani.

Za prowadzenie "The Floor" nadal odpowiada Mikołaj Roznerski. Program produkowany jest przez firmę Rochstar, a zdjęcia realizowane są w Amsterdamie.

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