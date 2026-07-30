Syn Mikołaja Roznerskiego dorósł! Aktor zdradził, jakie zasady panują w ich domu

Mikołaj Roznerski ma powód do dumy. Tak mówi o swoim synu

Mikołaj Roznerski od lat należy do grona najpopularniejszych polskich aktorów. Widzowie pokochali go między innymi za role w serialach i filmach, jednak gwiazdor stara się, aby życie zawodowe nie mieszało się z rodzinnym. Szczególnie ważna jest dla niego prywatność jego syna, który dorasta z dala od medialnego zainteresowania.

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Mikołaj Roznerski pokazał, jak wygląda jego życie poza kamerą. Padły ważne słowa o synu

Niedawno aktor zrobił jednak mały wyjątek i zamieścił na Instagramie zdjęcie z synem z wakacji. Fotografia wzbudziła spore zainteresowanie fanów, ponieważ nastolatek bardzo rzadko pojawia się w mediach społecznościowych ojca. Jak Mikołaj Roznerski przyznał w rozmowie z "Super Expressem", decyzja o niepokazywaniu syna była świadoma i wynikała z troski o jego prywatność.

Zawsze go chroniłem w jakiś sposób, bo też uważam, że on jest autonomiczną jednostką i że po prostu sam kiedyś podejmie decyzję... Jeżeli będzie chciał się pokazać ze mną na Instagramie... do niczego nie będę go zmuszał - powiedział Mikołaj Roznerski w rozmowie z "Super Expressem".

Aktor podkreślił, że jego syn ma własne życie, swoje zainteresowania i sam powinien zdecydować, czy chce być obecny w przestrzeni publicznej.

On jest też nastolatkiem, ma swoje życie - prywatne i internetowe i też ma swój profil. Nie chcę naruszać jego autonomii w tym, a tym bardziej, że on też nie przepada też za tym - wyjaśnił.

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Jak zdradził aktor, wspólne zdjęcie było spontanicznym momentem podczas urlopu. Roznerski chciał po prostu podzielić się z fanami radością z tego, jak szybko jego syn dorasta.

A tak sobie pyknęliśmy zdjęcie na wakacjach, bo chciałem się pochwalić, że mam wielkiego syna. Powiedziałem, że nie będę pokazywał twojej twarzy. On pokażę się, jak będzie chciał, a jak nie, to nie. I sobie tak pyknęliśmy, napisałem, że z lewej muzeum, z prawej liceum. To taki przewrotny komentarz - opowiedział aktor.

Mikołaj Roznerski przyznał również, że trudno mu uwierzyć, jak szybko jego dziecko dorosło. Jeszcze niedawno syn był małym chłopcem, a dziś jest już nastolatkiem.

Już nie jest taki malutki. Wydaje mi się, że ja już go nie jestem w stanie wziąć na ręce, to on raczej mnie - powiedział z uśmiechem.

Aktor zdradził także, jak wygląda ich relacja. Jak podkreślił, mimo bliskości zawsze pozostaje ojcem, a nie kolegą dla swojego dziecka.

My zawsze mieliśmy relację ojciec-syn męską, ale ja też go w jakiś sposób nie ograniczałem... jestem takim rodzicem, który wykorzystywał metodę prób i błędów, więc też uczę się tego rodzicielstwa nawet z nastolatkiem - przyznał.

Roznerski nie ukrywa, że wychowanie nastolatka bywa wyzwaniem. Jego zdaniem każdy etap życia dziecka przynosi zupełnie inne problemy.

Jak to mówią, małe dziecko, małe kłopoty, duże dziecko, duże kłopoty, więc jak był mały, to mieliśmy z nim różne inne przeboje, a teraz jest jako 15-latek, mamy z nim różne przeboje, zupełnie inne - zdradził.

Aktor przyznał, że widzi w synu wiele cech samego siebie z młodości.

Ja, jakby wracając do tego wieku, w którym on teraz jest, to mam takie wrażenie, że po prostu też byłem rozrabiaką, bo to taki mały rozrabiaka jest - bardzo sprytny, bardzo urokliwy. Natomiast bardzo, bardzo wrażliwy i nie przekracza jakichś granic - powiedział nam w rozmowie.

Mikołaj Roznerski zaznaczył, że w domu obowiązują konkretne zasady. Choć chce być blisko syna, nie zamierza rezygnować z roli ojca.

Wie, że nasze relacje to jest jednak ojciec-syn, że nie traktujemy się jako koledzy, bo wie, że nie jestem jego kolegą. Jak nie wiem, chcesz palić papierosy, to nie pytaj się mnie, czy ja mam papierosa, czy nie poczęstuję, bo nie. Więc ma 15 lat, ale są twarde zasady - podkreślił.

Syn aktora po wakacjach rozpocznie naukę w liceum w klasie o profilu humanistycznym. Roznerski przyznał, że na razie nie naciska na wybór przyszłej drogi zawodowej.

To jest też taki wiek, że trudno jest powiedzieć, co chce się robić w życiu i ja go doskonale rozumiem, bo ja w tym samym wieku też byłem zupełnie zielony. Jeszcze jest kilka lat na decyzję - powiedział.

Rozmawiała Julita Buczek

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